【消委會檢測】KFC一款雪糕含菌量超標　19款樣本均屬高糖

夏天來臨，有不少市民都會購買雪糕消暑解熱。消委會於今年（2020年）1月至4月期間，檢測29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現有6成半（19款）屬「高糖」、1款屬「高脂」、另有2款非預先包裝樣本含菌量超標，以及2款非預先包裝樣本檢出防腐劑山梨酸。

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是次檢測中，所有樣本的雪糕及冰凍甜點均不屬低糖食物。據食安中心指標，每100克超過5克糖屬「低糖」的衡量下，糖含量最低的產品約為12克糖。29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點中，有19款屬「高糖」，當中英國品牌MAGNUM的一款雪條以及XTC Gelato 朱古力意式雪糕均屬最高糖。

消委會就表示，含菌量是衡量雪糕是否衛生的一個指標。當中「阿波羅」薄荷朱古力總含菌量達每克58,000個細菌；KFC特選牛乳朱古力曲奇新地大腸菌群含量達每克280個。此外，KFC已停止售賣此款產品，以及進行徹底清潔及消毒。

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消委會也發現，有2款非預先包裝樣本檢出防腐劑山梨酸，當中麥當勞朱古力脆皮草莓新地（底層士多啤梨醬）以及「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕，分別檢出含每公斤57及123毫克的防腐劑山梨酸。

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