【新股IPO】康基醫療明日起招股　集資最多31億元

來自浙江的微創外科手術器械及配件(MISIA)平台康基醫療（新上市編號：09997）自今日（15日）起開始路演，據銷售文件顯示，該股自星期二開始至星期五（16至19日）招股，每股招股價介乎12.36至13.88元，集資最多25.19億元至31.31億元；以每手500股計算，入場費約7,009.93元，本月29日掛牌；高盛、中信里昂、美銀為聯席保薦人。

文件時披露，康基醫療基石投資者共認購1.65億美元股份，其中富達投資附屬Fidelity Management & Research（FMR）認購4,500萬美元，貝萊德認購3,500萬美元、清池資本認購2,500萬美元，另外高瓴資本、Cormorant Asset Management、私募基金OrbiMed及橡樹資本各認購1,500萬美元。

相關文章【新股追擊】內地零售巨頭物美擬明年來港上市 集資最高156億港元

相關文章 【新股IPO】新股上市無得敲鑼？ 港交所新招估你唔到

康基醫療目前在中國註冊41種第一類(即風險程度低)，13種第二類(中度風險)，以及8種第三類(高風險)醫療器械。2019年利潤2.06億元人民幣(下同)，按年增長40.72%；收入按年升42.35%至5.03億元，售予經銷商收入佔比達89.6%；毛利率84.1%，按年增加2.3個百分點。

相關文章 【京東IPO】連《愛回家》"送水輝" 都用十幾萬入飛

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！