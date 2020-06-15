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【新股IPO】康基醫療明日起招股　集資最多31億元

股樓投資 16:02 2020/06/15

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來自浙江的微創外科手術器械及配件(MISIA)平台康基醫療（新上市編號：09997）自今日（15日）起開始路演，據銷售文件顯示，該股自星期二開始至星期五（16至19日）招股，每股招股價介乎12.36至13.88元，集資最多25.19億元至31.31億元；以每手500股計算，入場費約7,009.93元，本月29日掛牌；高盛、中信里昂、美銀為聯席保薦人。

文件時披露，康基醫療基石投資者共認購1.65億美元股份，其中富達投資附屬Fidelity Management & Research（FMR）認購4,500萬美元，貝萊德認購3,500萬美元、清池資本認購2,500萬美元，另外高瓴資本、Cormorant Asset Management、私募基金OrbiMed及橡樹資本各認購1,500萬美元。

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康基醫療目前在中國註冊41種第一類(即風險程度低)，13種第二類(中度風險)，以及8種第三類(高風險)醫療器械。2019年利潤2.06億元人民幣(下同)，按年增長40.72%；收入按年升42.35%至5.03億元，售予經銷商收入佔比達89.6%；毛利率84.1%，按年增加2.3個百分點。

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撰文 : 張以正

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