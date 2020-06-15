大摩預測本港第二季經濟負增長9.4%

摩根士丹利發表研究報告指，考慮到疫情緩和加上環球經濟有望呈「V型」復甦，預計香港本地生產總值（GDP）會在第二季見底，惟旅遊禁令持續及地緣政治風險升溫，都會左右到經濟復甦的步伐，令下行風險持續。

該行預計香港第二季度GDP將按年收縮9.4%，而第三季起跌幅則有望收窄，主要受惠於消費需求逐步復甦，而環球經濟則有望出現「V型」復甦，料下半年本港GDP整體收縮5%，全年收縮7%。主要是疫苗大規模供應前旅遊禁令或會持續，而近期地緣政治風險亦見加深，料有機會繼續阻礙訪港旅遊及商業氣氛，限制了復甦的步伐。

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大摩又認為，在較「熊」的情景下或將出現較深的衰退，本港2020年經濟或收縮9.5%，主要憂慮疫情或出現第二波爆發，而中美貿易戰亦會進一步升級，加上本地社會不穩情況重現，規模及影響時間或與去年下半年類近，而資產淨流出情況持續將令銀行同業拆息持續處高位，相關因素將令香港進入較深層的衰退，或令經濟需要多於兩年時間才回到疫情前水平。至於較「牛」的情景下，則料今年GDP有機會收縮5.5%，明年首季回到疫情前水平。

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