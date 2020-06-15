國統局：料全年居民消費價格穩中有降、前高後低可能性較大

國家統計局今日公布一連串的經濟數據，其中今年5月份社會消費品零售總額3.1973萬億元（人民幣，下同），按年跌2.8%（扣除價格因素實際下降3.7%的名義增長），跌幅較4月收窄4.7個百分點，惟大過市場預期的2.3%。此外，除汽車以外的消費品零售額2.86萬億元，下降3.5%。今年首5個月，社會消費品零售總額13.87萬億元，按年名義下降13.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額12.59萬億元，下降13% 。

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按消費類型分，5月份商品零售近2.9萬億元，按年下降0.8% ，降幅比4月收窄3.8個百分點；餐飲收入3,013億元，下降18.9%，降幅比4月收窄12.2個百分點。1至5月份，商品零售12.74萬億元，按年下降10.6%；餐飲收入1.13萬億元，下降36.5%。此外，1至5月全國網上零售額4.02萬億元，按年增長4.5%，較1至4月提高2.8個百分點。其中，實物商品網上零售額3.38萬億元，增長11.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長37.0%和14.9%，穿著類商品下降6.8%。

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國家統計局貿易外經司統計師張敏表示，隨着內地疫情防控向好，形勢持續鞏固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢復；特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善，市場銷售降幅連續3個月收窄。他又指，今年首5個月全國實物商品網上零售額按年增長11.5%，增速比1至4月份加快2.9個百分點；實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重為24.3%，較去年同期增加5.4個百分點。

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