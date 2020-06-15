【旅遊寒冬】訪港旅客暴跌　旅發局即日推本地遊攻略+優惠平台

▲ 深度遊攻略：推介過百個本地遊的好去處，當中包括鮮為人知的地點及活動。（旅發局提供圖片）

受新冠肺炎疫情影響，全球各地實施不同程度的入境限制。旅遊業大受打擊，旅遊發展局因而積極推動本地遊。該局今日正式推出「旅遊．就在香港」計劃，羅列旅遊、消費等資訊和優惠；同時加入「機票+酒店」套票優惠，疫情後吸引旅客來港。

旅發局主席彭耀佳指出，由於各地實施出入境及檢疫隔離措施，訪港旅客數目仍然維持極低水平，5月初步數字約8,100多人次，按年下跌近乎100%。旅發局希望藉推動本地遊，復甦旅遊業帶動氣氛，藉此向全球傳遞正面訊息，增加旅客日後訪港信心。他續稱：「當個別客源市場具備訪港條件，旅發局更會將這個計劃的旅遊、消費等資訊和優惠，延伸予旅客，並加入『機票+酒店』套票優惠，吸引旅客來港。」

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「旅遊．就在香港」計劃為市民帶來本地遊資訊，將會分階段推出。（網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/）

當中包括1）深度遊攻略：推介過百個本地遊的好去處，有鮮為人知的地點及活動；2）一站式食、買、玩優惠平台：網羅過萬個遍佈全港的優惠，並會陸續增加；3）「賞你遊香港」項目：市民可以消費換取本地團。

即日推出的有6大主題的深度遊攻略，包含欣賞香港百萬夜景的全新打卡點推介、令人意想不到的香港秘點，以及海陸空刺激活動；例如晚上變身現場樂隊表演場地的茶餐廳、隱世小島等。

另有首次集合四大信用卡優惠的 一站式食、買、玩優惠平台。該平台網羅超過110間提供留港渡假套票的酒店及逾百間商場（超過100個）提供的娛樂、消費及餐飲優惠。米芝蓮餐廳亦配合計劃，特別推出近66折優惠餐單、多間星級食肆提供買一送一、半價、消費即送指定菜式等優惠。

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責任編輯：葉泳珊