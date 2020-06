【第二波疫情】庫德洛：7月停失業救濟金 減依賴倡返職場

美國迎來新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)的第二波疫情,受疫情和居家抗疫等防疫措施影響,美國政府提供每周600美元的失業救濟金,美國白宮經濟顧問庫德洛在周日(14日)重申,有關措施將於7月31日結束,希望鼓勵民眾重返職場。

截至5月底,持續申領失業救濟人數達2,092萬,申請人數漸見回落。庫德洛(Larry Kudlow)認為,失業救濟金初時可能有用,確能解民眾燃眉之急,但時間久了,難免成為打工仔的依賴("a disincentive"),懶於工作。他接受美國有線新聞網(CNN)訪問時道:

「我們發放的救濟金,比他們原來的薪酬待遇更為優渥。」("I mean, we're paying people not to work. It's better than their salaries would get." )