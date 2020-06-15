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【第二波疫情】庫德洛：7月停失業救濟金 減依賴倡返職場

環球社會熱點 13:26 2020/06/15

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美國白宮經濟顧問庫德洛在周日（14日）重申，每周600美元的失業救濟金將於7月31日結束，希望鼓勵民眾重返職場。

美國迎來新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）的第二波疫情，受疫情和居家抗疫等防疫措施影響，美國政府提供每周600美元的失業救濟金，美國白宮經濟顧問庫德洛在周日（14日）重申，有關措施將於7月31日結束，希望鼓勵民眾重返職場。

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截至5月底，持續申領失業救濟人數達2,092萬，申請人數漸見回落。庫德洛（Larry Kudlow）認為，失業救濟金初時可能有用，確能解民眾燃眉之急，但時間久了，難免成為打工仔的依賴（"a disincentive"），懶於工作。他接受美國有線新聞網（CNN）訪問時道：

「我們發放的救濟金，比他們原來的薪酬待遇更為優渥。」（"I mean, we're paying people not to work. It's better than their salaries would get." ）

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他表示，特朗普政府正研究，將補貼重組，以金額較少的形式發放，變成鼓勵國民重返職場的獎勵，如退稅、薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP）等措施。

記者：葉芷樺
 

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