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普京批美國：控疫不及俄羅斯 遭黨派利益拖累

環球社會熱點 13:46 2020/06/15

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俄羅斯總統普京表示，俄羅斯處理新冠肺炎疫情的手法比美國好，又批評美國控疫是因黨派利益問題而受阻。

美國或爆發第二波新冠肺炎疫情，多州因示威潮及逐步解封，確診及住院人數有上升跡象。俄羅斯總統普京周日（14日）表示，俄羅斯處理新冠肺炎疫情的手法比美國好，又批評美國控疫是因黨派利益問題而受阻。

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路透社報道，普京（Vladimir Putin）接受俄羅斯國營電視台訪問時指，俄羅斯正順利進行抗疫工作，又形容俄羅斯正自信地擺脫新冠疫情及將損失控制於極小範圍。但普京指，美國並未發生這種情況。

普京又批評美國的政治體制影響抗疫：

我無法想像俄羅斯政府或地區中，有人說不會按政府或總統所說的去做。

（I can’t imagine someone in the Russian government or regions saying we are not going to do what the government or president say.）

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普京強調，俄羅斯的政治體制比美國更有效處理是次的疫情危機，強調俄羅斯聯邦及地區政府是團隊合作，不會像美國一樣出現分歧。

普京指出：「對我來説，美國的問題在於，這情況下仍將黨派利益淩駕於社會整體利益，及人民的利益之上。」

（It seems to me that the problem in the United States is that group, in this case party interests, are put above those of society’s as a whole, above the interests of the people.）

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俄羅斯的確診病例逼近53萬，目前為全球確診第三高的國家，僅次於美國及巴西。俄羅斯的確診死亡人數為6,900多人，但外界一直質疑俄羅斯的死亡數字，遠低於疫情同等嚴重的其他國家。

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責任編輯：何穎兒

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