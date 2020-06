普京批美國控疫不及俄羅斯 主因黨爭禍國

▲ 俄羅斯總統普京表示,俄羅斯處理新冠肺炎疫情的手法比美國好,又批評美國控疫是因黨派利益問題而受阻。

美國或爆發第二波新冠肺炎疫情,多州因示威潮及逐步解封,確診及住院人數有上升跡象。俄羅斯總統普京周日(14日)表示,俄羅斯處理新冠肺炎疫情的手法比美國好,又批評美國控疫是因黨派利益問題而受阻。

紐約人懶理防疫 錄2.5萬宗違例 州長威脅叫停解封

【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

路透社報道,普京(Vladimir Putin)接受俄羅斯國營電視台訪問時指,俄羅斯正順利進行抗疫工作,又形容俄羅斯正自信地擺脫新冠疫情及將損失控制於極小範圍。但普京指,美國並未發生這種情況。

普京又批評美國的政治體制影響抗疫:

我無法想像俄羅斯政府或地區中,有人說不會按政府或總統所說的去做。

(I can’t imagine someone in the Russian government or regions saying we are not going to do what the government or president say.)

法總統馬克龍拒拆雕像 籲看清歷史

【美國示威】案發城市警察現辭職潮 不滿政府唔支持

普京強調,俄羅斯的政治體制比美國更有效處理是次的疫情危機,強調俄羅斯聯邦及地區政府是團隊合作,不會像美國一樣出現分歧。

普京指出:「對我來説,美國的問題在於,這情況下仍將黨派利益淩駕於社會整體利益,及人民的利益之上。」

(It seems to me that the problem in the United States is that group, in this case party interests, are put above those of society’s as a whole, above the interests of the people.)

駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮(有片)

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

俄羅斯的確診病例逼近53萬,目前為全球確診第三高的國家,僅次於美國及巴西。俄羅斯的確診死亡人數為6,900多人,但外界一直質疑俄羅斯的死亡數字,遠低於疫情同等嚴重的其他國家。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動 態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒