港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 金融經濟 13:39 2020/06/15 分享： 港交所 （00388） 主席史美倫接受本報專訪時，直指港交所成交增至1,200億元是市場信心的晴雨表。若全年日均成交維持在1,200億元水平，將創港交所合併上市以來最高日均成交，市場炒熱港交所股股價有機再創新高的同時，或許更可將目光放遠一點。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/06/12 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 2020/06/11 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 2020/06/10 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 2020/06/09 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力 2020/06/08 納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力 目標價 H股 香港股票 李小加 香港交易所（00388） 京東（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 京東（美：JD） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入