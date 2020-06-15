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港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享）

金融經濟 13:39 2020/06/15

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港交所 （00388） 主席史美倫接受本報專訪時，直指港交所成交增至1,200億元是市場信心的晴雨表。若全年日均成交維持在1,200億元水平，將創港交所合併上市以來最高日均成交，市場炒熱港交所股股價有機再創新高的同時，或許更可將目光放遠一點。

...

欄名 : 交易講場

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