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美的集團創辦人遭人入屋脅持　子游泳逃出報警

環球政經 14:25 2020/06/15

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內媒引述網上消息報道，中國家電企業美的集團創辦人何享健遭人入屋挾持，其子何劍鋒經自家別墅旁邊的河，游到河對岸報警求助。佛山巿警方今早通報，周一（15日）早上拘捕5名疑犯，無人受傷。

相關文章：【美的綁架案】美的創辦人何享健背景起底　集資5千創業今成中國第6富豪

佛山公安局指，周日（14日）傍晚接報，廣東順德區北滘鎮美的集團君蘭生活村一處住宅有人闖入，威脅住宅內人員人身安全。當局接報後高度重視，迅速組織警力到場處理。美的集團官方微博周一早上轉發警方通報，並稱感謝公安、媒體和社會各界關心。

相關文章：【網易IPO】9999網易丁磊身家260億美元　跳升中國第六大富豪

1993年美的股票在深交所上市，成為證監會批准的首家鄉鎮企業改制而成的上市公司，現年77歲何享健在2012年卸任美的集團董事長職務，但仍為公司實控人，2020年胡潤全球富豪榜中排名41位，擁有約260億美元資產。

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