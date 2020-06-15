【第二波疫情】紐約25000萬宗違例懶理防疫 州長威脅叫停解封

▲ 紐約市不少人防疫意識低，酒吧區街頭有大量人聚集，不戴口罩，違社交隔離。

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國多州陸續解封，商店重啟，社交隔離等措施，是抗疫最後一道防綫。惟在紐約，這道防綫正在崩解，因當地民眾普遍鬆懈，未有嚴守，解封以來，共收2.5萬宗商店違規個案，州長警告，若情況持續，有機會叫停解封。

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紐約州5月尾6月初分區分階段重開以來，州政府收到2.5萬宗違反防疫規定的投訴。考慮到部分違例個案未必被發現，實際情況只有更差，其中紐約市萬哈頓及長島漢普頓（Hamptons）情況最差。

聚集片段連結

紐約市作為全球疫情最嚴重地區，市民防疫意識仍低，違反防疫措施情況普遍，當地酒吧區日前被拍攝到，有大量人群聚集，大多不戴口罩，亦無保持距離。由於人太多，行人路被站滿，部分人站出馬路，車輛通行都要非常小心。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）警告，違規情況會有後果，當局不會「隻眼開隻眼閉」（turn a blind eye），不遵守社交隔離的商店，會被吊銷酒牌。

科莫又稱，違規情況氾濫，反映執法太鬆，敦促地區政府負起責任，強調不會容許讓病毒容易傳播的情況出現，威脅取消解封，屆時人民將向地方政府追究責任。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）被問及違規情況時，未正面回應，僅稱會一如以往繼續執法。市政府發言人稱，已派員到處派口罩，鼓勵社交隔離，又稱不認為將人關進監獄或摧毀人們的生計，可解決問題。

紐約州是全球疫情最嚴重地區，單單一個州，已有逾40萬宗確診，累計逾3萬死，近30萬名患者仍未康復。

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責任編輯：文青青

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