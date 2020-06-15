Twitter打擊假新聞遭特朗普威脅　馬克龍：歡迎搬到法國

據報，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）本月初致電Twitter行政總裁多西（Jack Dorsey），表示支持Twitter搬到法國。

外媒引述馬克龍一名助手報道，馬克龍表示很歡迎Twitter把總部從美國舊金山搬到法國。馬克龍稱，希望各大平台能遵守比美國更加嚴格的歐洲及法國法規，歡迎任何在美國感覺受到威脅的公司來到法國。其助手稱，馬克龍與多西每年都會交流一、兩次，多西去年還曾經造訪馬克龍的辦公室。

相關文章：Twitter封17萬中國賬號 涉為政府「網軍」

馬克龍參加2017年總統大選時，提出吸引外國企業和投資者作為其中一項競選承諾。在2018年巴黎舉行的互聯網治理論壇（IGF）上，他表示支持加強互聯網監管，並承諾打擊假新聞。但法國政府最近在此事上亦遇到阻力，因被指破壞新聞自由，被迫關閉新冠肺炎假新聞的網站「Desinfox」。

另外，德國政府高級官員雅佐貝克（Thomas Jarzombek）上月亦發帖文，表示歡迎推Twitter及多西搬到德國，並稱在德國可以自由地批評政府和反對假新聞。

相關文章：【美國總統】Twitter指特朗普散播假資訊 雙方隔空駡戰

Twitter制定反宣傳虛假信息的政策，但在過去一直對特朗普在平台上散播不實資訊保持沉默，因而為人詬病；上月底在特朗普關於郵寄選票的帖文貼上了查核事實的標籤，引發特朗普及美國保守派的強烈批評。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！