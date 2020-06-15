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【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

環球社會熱點 12:49 2020/06/15

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【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

美國多州出現示威潮，加上各地陸續解封，新冠肺炎疫情反彈。多地衛生官員歸咎於5月底陣亡將士紀念日長周末的假期聚會，第二波疫情來勢洶洶，確診人數及住院率創新高。惟佛羅里達州和德克薩斯州維持原定的解封計劃，總統特朗普近日在公開場合亦堅持不戴口罩、今周重啟競選集會。

【疫情焦點】紐約州長科莫: 美國和全球出現第二波疫情警兆

駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮（有片）

亞拉巴馬州連續4日確診人數創新高，阿拉斯加州、亞利桑那州、阿肯色州、加州、佛州、北卡州、南卡州和俄克拉荷馬州在過去3天的確診病例亦創新高。路易斯安那州是疫情熱初期重災區之一，如今確診急升超過1200，為5月21日以來最多。

其中，特朗普（Donald Trump）計劃在俄克拉荷馬、亞利桑那州等重啟大選宣傳活動，外界憂慮競選集增加染疫風險。亞利桑那州政府已經嚴陣以待，要求醫院啟動緊急計劃，以應付更多病人。

惟特朗普的競選集會多數在體育館或露天劇場舉行，或違反聯邦政府所定的社交距離限制。特朗普近日出席公開活動亦未有佩戴口罩。

【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封

【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖

美國周日（14日）超過2.5萬人確診，為5月2日以來最高，相信與過去6星期檢測數量增加有關。

多地衛生官員表示，令人最擔心的是住院率也創紀錄新高，因這項指標與檢測多寡無關。阿肯色州、北卡州、德州和猶他州周日住院人數甚多；南卡住院率介乎69%至77%不等。

猶他州政府上周呼籲，再度封鎖多個城市和縣，但由於缺乏預算及失業率高企，多地不考慮第二次封鎖。

庫德洛: 美未虞爆第二波疫情 亦不會再關停經濟

德國衛生部長：口罩及藥物供應需更獨立

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加州一個沙灘在過去的周末人山人海。

記者:韓羚

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