【港交所上市20年】李小加︰今天的世界離不開中國

▲ 李小加表示，港交所已準備好「第三次跳躍」，將香港打造成全球最重要的金融樞紐之一。

港交所 （00388） 即將迎來上市20周年。行政總裁李小加周一（15日）於網誌中表示，若以足球賽事作比喻，港交所2000年起已「衝入了世界盃聯賽」。他又指，港交所已準備好再度跳躍，將香港打造成全球最重要金融樞紐之一。

他續指，港交所經歷1980年代及2000年代的兩次跳躍，已經「衝入了世界盃半決賽（即四強）」。在新股發行方面，港交所新股融資額在過去11年中7次全球奪冠。

「香港交易所又一次做好了準備，開始衝刺我們世界盃的第三次跳躍。」

回顧過去10年，李小加表示，港交所在3個方面實現了重大的突破，包括通過收購收購倫敦金屬交易所（LME），實現了對大宗商品業務及國際拓展「零的突破」；通過滬深港通、債券通，實現中國與世界資本市場互聯互通的突破；及通過對上市規則的重大改革，擁抱新經濟，擁抱新科技的突破。

世界離不開中國

李小加表示，儘管中美競爭的二元化的趨勢似乎不可逆轉，但「今天的世界離不開中國，中國也離不開世界，在資本市場尤其如此。無論中美爭執如何發展，中國資本市場對外開放的大方向不會改變。」他認為，人民幣自由兌換和國際化的進程不可能一蹴而就，但也絕不會停頓，更不會逆轉。

展望未來，他強調，港交所2019至2021三年戰略規劃，圍繞立足中國、連接全球和擁抱科技這三條主綫，把香港資本市場打造成「中美競爭的二元化時代」全球金融體系中最重要的樞紐之一，讓世界與中國在這裏擁抱彼此。

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