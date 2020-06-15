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【取代Zoom】Microsoft Teams免費版推出新功能　可自訂背景及新增實時字幕

科技 13:15 2020/06/15

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Microsoft Teams免費版推出多項新功能，包括會議安排、實時字幕和自訂背景等。

新冠肺炎疫情令視像軟件市場戰火綿延。在Zoom爆出一連串安全醜聞的情況下，微軟（Microsoft）就使出猛烈手段，積極推銷旗下的Microsoft Teams。近日微軟把握機會，為Microsoft Teams免費版推出多項新功能，包括會議安排、實時字幕和自訂背景等。

>>>微軟Outlook聲控安排會議　快速編排日常行程

>>>【中小企教室】Zoom以外三個軟件藏私隱風險　該如何保障自己？

據外媒The Verge報道指，Microsoft Teams目前為免費版用戶開放數項新功能。在會議安排方面，會議主持人現時可以複製網址，並透過Outlook 或 Google Calendar發送通知。而比Zoom更有優勢的是，Zoom免費賬號的會議時間只有40分鐘；Teams則沒有任何時間限制。

此外，現時Teams免費用戶也可選用實時字幕功能，允許用戶在會議期間打開字幕。不過值得一提的是，實時字幕目前僅支援英文版本。而且現時Teams用戶也可以與Zoom用戶一樣，使用自訂背景功能。微軟也提供不同的背景供用戶下載使用，例如6月為同志驕傲月（Pride Month），微軟也特意加入LGBTQ+背景，並在明（16日）起開放下載。

（Microsoft官網圖片）

現時Teams用戶也可以與Zoom用戶一樣，使用自訂背景功能。（Microsoft官網圖片）

事實上，在今年4月紐約市教育局以資訊安全漏洞為由，下令當地學校停用Zoom；而微軟當時立刻出手，調派50名員工協助當地學校改用Teams，一個月後當地共有逾11萬名Teams學生用戶。

>>>Microsoft Teams新功能開發中　群組人數上限增至250人

責任編輯：曾曉汶

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