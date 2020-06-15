大家樂去年度純利大減87%至7360萬元　不派末期息（第二版）

▲ 截至3月底，大家樂在香港設有356間分店，中國內地設有114間分店。

大家樂 （00341） 公布截至3月底止年度業績，年內純利大跌87.1%至7360萬元，第四季度業績受累新冠肺炎疫情錄得虧損，不派末期息，為1986年上市以來首次不派末期息。年內派發中期股息每股 19 港仙，全年派息率為 151.1%。大家樂股價午後受壓，最新跌4%，報15元。

大家樂指出，年內錄得使用權資產減值虧損 4060萬元及投資物業公平值虧損 4240 萬元， 影響業績表現。

毛利率降至9.2%

年內，收入 79.63億元，較去年度下跌 6.2%。其中香港業務收入下挫6.4%，至68.73億元，大家樂快餐及一粥麵期內同店銷售分別下跌6%及7%；內地業務收入下降5.4%，至10.9億元。另外，整體毛利率由14.4%下跌至 9.2%，主要因為成本減少不足以抵銷新冠肺炎疫情對收入減少的負面影響。

獲政府資助5720萬元

大家樂稱，年初新冠肺炎疫情爆發後，加倍嚴重地衝擊集團香港所有業務，令集團的利潤進一步下跌，並於第四季度錄得虧損。大家樂又在業績報告披露，年內獲得香港政府防疫抗疫基金資助5720萬元。

截至3月底，大家樂在香港設有356間分店，中國內地設有114間分店。

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