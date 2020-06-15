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【反種族歧視抗議】Google搜尋英國首相　邱吉爾照片竟突然消失？

科技 12:13 2020/06/15

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有人發現Google搜尋器中，歷任英國首相照片只有邱吉爾的消失了。

美國的反種族歧視示威浪潮蔓延至歐洲，就連前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）都捲入種族主義風波，在倫敦國會附近的一個邱吉爾銅像底座都受到破壞。在這個敏感時機，有人發現Google搜尋器中，歷任英國首相照片只有邱吉爾的消失了。Google其後立即致歉，並稱僅是自動更新出錯造成，並非刻意。

>>>【港區國安法】Google關鍵字搜尋「VPN」、「移民」一夜暴增4倍

>>>【已更新】Google搜尋各種顏色　唯獨黃色無任何建議？

Google昨（14日）在社交平台Twitter發表聲明，指已得知Google搜尋出現錯誤，邱吉爾的照片消失是因為一次系統自動更新的結果，並非可以造成，若果產生任何疑慮，Google願意致歉。Google亦強調，相關問題僅發生在搜尋結果的知識圖譜 （Knowledge Graph）中，用家依然可以在Google搜尋中的圖片找到邱吉爾的照片。

Google昨（14日）在社交平台Twitter發表聲明，指已得知Google搜尋出現錯誤。（Google Twitter截圖）

Google在聲明中也表示，該企會盡快將邱吉爾的照片重新上載到知識圖譜中，並研究為何系統會讓照片消失，並了解系統是否有需要改善的地方。

>>>【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？ 

責任編輯：曾曉汶

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