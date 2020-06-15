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【遙距營商計劃】D-Biz批核遲、資助「縮水」　申請水份高是原因？

商業 12:10 2020/06/15

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除了遙距營商計劃的批核進度較預期落後之外，資助金額亦被指「貨不對辦」。（新華社資料圖片）

創新及科技局早前撥出5億元，推出為期6個月的「遙距營商計劃 」（D-Biz）。計劃冀協助中小企在疫情下挽救生意，開拓線上業務。當局曾承諾10個工作日內發放資助，不過最終資助「遲到」，甚至有指批出的金額亦大縮水。

【遙距營商計劃】申請D-Biz逾10工作天未發放　中小企預計耗時逾1個月

「遙距營商計劃 」自5月18日起開始接受申請，計劃早前期望在企業遞交申請後的10個工作天內，將完成審批並回覆申請者。每間公司最多可申請3個方案，每個方案上限資助10萬元，最多可獲30萬元資助。不過，有中小企遲遲未收到通知。創新及科技局局長薜永恆日前表示，遙距營商計劃的申請宗數比預期多，又稱：「畢竟有些（申請）水份好高。」

【遙距營商計劃】創科局局長薜永恆：D-Biz申請超出預期　嚴謹把關審批需時 

除了資助批核的進度較預期落後之外，資助金額亦被指「貨不對辦」。日前有報道指，有企業報價9萬元，但最終只獲批32,000元，令中小企開拓線上業務的計畫大失預算。據該計畫的申請指引，每宗合資格的申請會按個別情況予以評審和考慮。生產力局早前解釋計劃時，曾強調此非配對基金，不用企業先墊支費用。

不過，該申請指引則未有清楚列明，達至甚麼條件才可獲得全數資助。據指引所示，計劃項目的評審準則包括建議項目與申請者的業務是否相關、預算是否合理、推行細節是否合理，以及服務供應商的能力。資助金額亦可能會因應評審委員會的審批，而有所調整。

【遙距營商計劃】D-Biz截至6月1日有8665宗申請　逾2千供應商列參考名單

責任編輯：葉泳珊

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