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【港區國安法】彭博：有港商轉移千萬美元至星洲

環球政經 12:40 2020/06/15

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《彭博》報道，一名在香港出生的姓鄭商人，最近將1000萬美元匯往新加坡，同時一直在出售香港的房地產，並打算匯出更多資金，於今年申請新加坡永久居留權。該商人目前並無明確的移民計劃，但稱正考慮可能選項，坦言擔憂中國政府收緊對香港的管治，以及香港未來出現更多騷亂。

報道指，雖然目前稱不上是資金大逃亡，但愈來愈多香港富裕階層選擇避險，許多高資產淨值的投資者不是減少在香港的投資，就是想方法確保自己能夠迅速撤走資產，反映香港試圖維持吸引亞洲財富資金面臨的挑戰。這批富人正是港股和樓市主要參與者，也是在港發行的中資企業債券的大買家。

相關文章：【港區國安法】傳滙豐等英資巨企向英政府游說　籲勿忽視中國14億人口市場

香港企業家和高收入專業人士對未來感到頗為悲觀。有私人銀行家透露，自中國政府上月宣布對香港制定高度爭議的《國安法》後，其客戶加快制定應急計劃。香港Port Shelter投資管理公司行政總裁Richard Harris說：「我們基本上正看到的有點像是慢速的火車對撞，還未將資金移出香港的人可能會想：或許我應該把錢移出去。這個過程可能會繼續下去。」

相關文章：【港區國安法】標普七日兩談香港評級　稱若失一國兩制將重新審視

香港環凱移民顧問有限公司表示，指自從中國政府公布制定港區國安法之後，接獲的移民查詢大幅增加5倍，但相比起立即離開香港，更多客戶正擬定「逃生路線」，視之為後備方案。新加坡金融機構「Kamet Capital」透露，客戶正由徵詢如何從香港撤走的一般問題，變為詢問更具體的問題，例如怎樣申請居留、辦理入學、開設銀行戶口。

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