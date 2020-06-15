【美國示威】案發城市警察現辭職潮 不滿政府唔支持

▲ 美國示威爆發城市明尼阿波利斯市警隊或爆發離職潮，最少7名警員不滿沒有警方及市政府支持而辭職。

美國有黑人遭白人警員跪頸致死，事件觸發各地大規模示威抗議警暴和種族主義，案發城市明尼阿波利斯市（Minneapolis ）更計劃解散警隊。明尼阿波利斯市警隊或爆發離職潮，最少7名警員不滿沒有警方及市政府支持而辭職。

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自黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死後，美國示威者持續要求重整甚至解散警隊。明尼阿波利斯市議會上周五（12日）一致通過決議，改以社區主導的公共安全系統取代警隊，等同要解散警隊。

當地媒體《星論壇報》（The Star Tribune）報道，該市有60多名警察正辦理離職，原因是不滿警隊和市政府沒有表態支持警員。至於美國《霍士新聞》報道，警方證實該市警隊有7人離職。

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《星論壇報》引述消息人士指，部分警員對明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）決定棄守該市第3區的警署感到不滿，因為警員撤出該處後，示威者隨即縱火燒毀警署建築物。

另外，民眾對警隊的觀感變差，甚至批評警員，或也成為警員選擇辭職的原因。《星論壇報》引述當地退休警員馬森（Mylan Masson）指，警員感到不被讚賞（unappreciated），認為現時所有人都討厭警員。

責任編輯：何穎兒

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