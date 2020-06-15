  • 31°C
香港時間 : 2020615日 (一) 13:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】案發城市警察現辭職潮 不滿政府唔支持

環球社會熱點 12:13 2020/06/15

分享：

美國示威爆發城市明尼阿波利斯市警隊或爆發離職潮，最少7名警員不滿沒有警方及市政府支持而辭職。

美國有黑人遭白人警員跪頸致死，事件觸發各地大規模示威抗議警暴和種族主義，案發城市明尼阿波利斯市（Minneapolis ）更計劃解散警隊。明尼阿波利斯市警隊或爆發離職潮，最少7名警員不滿沒有警方及市政府支持而辭職。

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

【美國示威】fb有員工罷工後被炒 曾抗議不刪特朗普帖文

自黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死後，美國示威者持續要求重整甚至解散警隊。明尼阿波利斯市議會上周五（12日）一致通過決議，改以社區主導的公共安全系統取代警隊，等同要解散警隊。

當地媒體《星論壇報》（The Star Tribune）報道，該市有60多名警察正辦理離職，原因是不滿警隊和市政府沒有表態支持警員。至於美國《霍士新聞》報道，警方證實該市警隊有7人離職。

【美國示威】紐約州長簽改革警隊法案 禁警鎖喉制服疑犯

【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封

《星論壇報》引述消息人士指，部分警員對明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）決定棄守該市第3區的警署感到不滿，因為警員撤出該處後，示威者隨即縱火燒毀警署建築物。

另外，民眾對警隊的觀感變差，甚至批評警員，或也成為警員選擇辭職的原因。《星論壇報》引述當地退休警員馬森（Mylan Masson）指，警員感到不被讚賞（unappreciated），認為現時所有人都討厭警員。

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮（有片）
今日
駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮（有片）
【美國示威】再有少數族裔被槍殺 警稱死者有槍 目擊者指是電筒
今日
【美國示威】再有少數族裔被槍殺 警稱死者有槍 目擊者指是電筒
【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力
2020/06/14
【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力
【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動
2020/06/14
【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動
【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封
2020/06/14
【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封
內政 社會矛盾 歧視 請願示威 種族主義 美國

上一篇文章

【第二波疫情】美國多州確診創新高 特朗普照搞競選集會

下一篇文章

法總統馬克龍拒拆雕像 籲看清歷史
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別
Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間13:00）