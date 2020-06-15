特朗普：我最不可能跌倒 走路不穩惹健康憂慮（有片）

▲ 駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮（有片）

美國總統特朗普被多間媒體拍攝到，走下斜坡時行路不穩，惹外界關注其健康。特朗普其後在Twitter上駁斥，指當時走的斜坡「非常濕滑」，而且沒有欄杆。他又批評報道是「假新聞」，稱自己最不可能做的事就是「跌倒」、「讓報假新聞的媒體開心」。

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特朗普（Donald Trump）出席西點軍校（West Point）畢業典禮時，被美聯社、法新社等多間媒體拍攝到，走下斜坡時行路不穩。他發文回應稱：

「該斜坡非常長和陡峭，沒有欄杆，最重要的是非常濕滑。最後一件事要做就是『跌倒』，讓報假新聞的媒體開心。最後10英尺（約3米）我是用跑的到達平地。有衝勁！（Momentum！）」

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不過，陪同特朗普的西點軍校長走在該斜坡，並沒有出現同樣情況，他走路看起來沒困難。而且，特朗普事實上在最後幾步沒有「跑」，只是加快步履。

有網民其後發現，前總統奧巴馬（Barack Obama）落斜路時，似乎也要「跑」到地面；走落西點軍校斜坡時，走路也不穩。特朗普2014年4月22日發文指：

「總統奧巴馬從空軍1號的樓梯上跑下來。一路跳來跳去，是如此的不優雅和隨意。 不要跌倒！」

周日（14日）年滿74歲的特朗普，為美國最年長的總統，參選時多次質疑對手的健康狀況。特朗普私人醫生曾斷言，相信特朗普是總統史上最健康的人，因他不煙不酒、心血管狀況極佳等。

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記者：韓羚