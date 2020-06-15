【雪花飄飄】外國網絡最新潮語 來自80年代台灣歌

台灣長青歌手費玉清一首80年代同名電視劇歌曲《一剪梅》突然在外國爆紅，甚至在芬蘭、瑞典等國也攀上流行歌曲榜。

▲ 《一剪梅》來自80年代台灣電視劇，由費玉清主唱。

原來又係網絡的力量！話說有位叫「蛋哥」的網友翻唱這首歌，一邊唱出「「雪花飄飄北風蕭蕭，天地一片蒼茫」一邊舉着手機旋轉拍下身邊白雪皚皚的景色，此特別效果竟被另一網友上網至YouTube，再傳至Instagram，引起不少人注意。

▲ 「原創者」「蛋哥」拿着手機自轉唱出「雪花飄飄北風嘯嘯」而爆紅。（網上截圖）

其後有TikTok（抖音外國版）玩家，認真研究了「雪花飄飄北風嘯嘯」的意思，並將之譒譯成「The snow falls and the wind blows」，以景喻情，形容人生低谷，卻無能為力。

▲ tik tok玩家唱出「Xue Hua Piao Piao Bei Feng Xiao Xiao」（網上截圖）

這個小小的研究，竟然獲200萬點贊，也令這句歌詞及這首曲輾轉在Tik Tok爆紅，被人無限二次創作，例如成為跳breakdance的伴舞曲，而「雪花飄飄北風嘯嘯」（Xue Hua Piao Piao Bei Feng Xiao Xiao)更為外國網友潮語，但意思有變。當有人抱怨芝麻綠豆小事或沒有男朋友、工作不順利等常事，就以「Xue Hua Piao Piao Bei Feng Xiao Xiao」回應，表示「沒什麼大不了。」

▲ 動畫也來玩一餐「雪花飄飄」。（網上截圖）

《一剪梅》歌詞

填词：娃娃

作曲：陳彼得

主唱：費玉清

真情像草原廣濶，層層風雨不能阻隔。

總有雲開日出時候，萬丈陽光照耀你我。

真情像梅花開過，冷冷冰雪不能淹没。

就在最冷枝頭綻放，看見春天走向你我。

雪花飄飄，北風嘯嘯，天地一片蒼茫。

一剪寒梅傲立雪中，只為伊人飄香。

愛我所愛，無怨無悔，此情長留心間。

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