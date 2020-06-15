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【港股追蹤】內地切割三文魚砧板驗出新冠病毒　三文魚概念股有冇事？

股樓投資 11:45 2020/06/15

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北京新冠肺炎疫情出現反彈，當局在批發市場的商品及設備進行檢測，結果在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」已暫時關閉。

據資料顯示，中國每年進口的冰鮮和冷凍三文魚大約8噸，智利，挪威，法羅群島，澳大利亞，加拿大等都是主要的三文魚進口來源國，進口量年年遞增。

相關文章：【殃及池魚】新冠三文魚恐慌持續發酵 內地多處停售及下架三文魚

部分三文魚概念股今早都有異動，A股佳沃股份（深：300268），單一三文魚業務佔收入四成，今早低開9％，截至11時30分則收復一半跌幅，跌近4%。

其餘股份則個別發展，深耕三文魚業務近10年的東海洋（深：002086）則先跌後微升不足1%；從事養殖苗及海洋食品加工的國聯水產（深：300094）亦已倒升逾2%。

相關文章：【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃

港股方面，持有佳沃股份的聯想控股（03396）暫跌1.3%，在內地經營大型超市的聯華超市（00980）暫升1.5%；在內地銷售海產的中國升海食品（01676）升1.8%。香港概方面概念股暫時未見大影響。

 

 

撰文 : 投資組

疫情 商品 A股 香港股票 批發 聯想控股（03396） 中國升海食品（01676） 聯華超市（00980） 國聯水產（深：300094） 佳沃股份（深：300268）

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