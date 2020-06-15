  • 31°C
香港時間 : 2020615日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】再有少數族裔被槍殺 警稱死者有槍 目擊者指是電筒

環球社會熱點 11:24 2020/06/15

分享：

警方聲稱疑犯持有手槍，並指向警員。

美國非裔男子被警員壓頸後死亡引發的示威潮未停，美國再發生涉及少數族裔的槍擊案，一名拉美裔男子遭警槍殺，警方強調，死者當時手持槍械。惟有目擊者指，死者手中拿着的物體是電筒，疑是誤會。警方暫未公布死者所持槍枝的圖片或型號等資料。

【美國示威】特朗普西點軍校演講 校友批軍事領導政治化

【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力

事發在加州南部的聖伯納迪諾（San Bernardino），當地周六晚上約8時半，警方稱接到報告，指當地一間油站有人持槍，到場後發現一名男子，判斷他手中持有疑似槍械，於是叫他放下。

男子後來舉起手中物體，警員隨即開槍，男子中槍送院後不治。警方未有公布其身分，僅稱死者是拉美裔。

【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

有在案發現場附近便利店工作的女子，目擊案發經過，指死者在案發前數小時，曾翻附近的垃圾桶及行乞，後來被趕走。

她稱認得死者是經常在附近出沒的露宿者，不是危險人物，並稱目睹他用電筒照射垃圾桶，相信警方將電筒看錯為槍械，對他連開8槍。

持相同看法的不僅一人，另一名不願透露身份的目擊者稱，死者手上拿着的應該是電筒。

【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖

【美國示威】特朗普：應禁警員鎖喉 惟單對單時可使用

警方事後發布案發時照片，顯示男事主舉起手上物體，但從圖片所見，未知是否槍械。警方未公布現場有無發現槍械及相關資料，故男子有無持槍仍然未知。

美國近期接連發生警員開槍擊斃少數族裔的事件，阿特蘭大一名非裔男子，因涉醉駕被捕，警方進行拘捕期間，男子反抗，搶走電槍後逃跑，狂奔期間曾用電槍指向警員，終被警開槍擊斃。

【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享）

【美國示威】特朗普稱派軍除西雅圖「自治區」 市長唔准

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

社會矛盾 歧視 種族主義 請願示威 美國 槍擊 加利福尼亞

上一篇文章

駁斥「最不可能跌倒」 特朗普走路不穩惹健康憂慮（有片）

下一篇文章

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別
Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間13:00）