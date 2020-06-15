【美國示威】再有少數族裔被槍殺 警稱死者有槍 目擊者指是電筒

▲ 警方聲稱疑犯持有手槍，並指向警員。

美國非裔男子被警員壓頸後死亡引發的示威潮未停，美國再發生涉及少數族裔的槍擊案，一名拉美裔男子遭警槍殺，警方強調，死者當時手持槍械。惟有目擊者指，死者手中拿着的物體是電筒，疑是誤會。警方暫未公布死者所持槍枝的圖片或型號等資料。

【美國示威】特朗普西點軍校演講 校友批軍事領導政治化

【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力

事發在加州南部的聖伯納迪諾（San Bernardino），當地周六晚上約8時半，警方稱接到報告，指當地一間油站有人持槍，到場後發現一名男子，判斷他手中持有疑似槍械，於是叫他放下。

男子後來舉起手中物體，警員隨即開槍，男子中槍送院後不治。警方未有公布其身分，僅稱死者是拉美裔。

【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

有在案發現場附近便利店工作的女子，目擊案發經過，指死者在案發前數小時，曾翻附近的垃圾桶及行乞，後來被趕走。

她稱認得死者是經常在附近出沒的露宿者，不是危險人物，並稱目睹他用電筒照射垃圾桶，相信警方將電筒看錯為槍械，對他連開8槍。

持相同看法的不僅一人，另一名不願透露身份的目擊者稱，死者手上拿着的應該是電筒。

【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖

【美國示威】特朗普：應禁警員鎖喉 惟單對單時可使用

警方事後發布案發時照片，顯示男事主舉起手上物體，但從圖片所見，未知是否槍械。警方未公布現場有無發現槍械及相關資料，故男子有無持槍仍然未知。

美國近期接連發生警員開槍擊斃少數族裔的事件，阿特蘭大一名非裔男子，因涉醉駕被捕，警方進行拘捕期間，男子反抗，搶走電槍後逃跑，狂奔期間曾用電槍指向警員，終被警開槍擊斃。

【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享）

【美國示威】特朗普稱派軍除西雅圖「自治區」 市長唔准

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品