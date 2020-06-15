【趣話財經】內地一民企虛構多名高管　成員包括印尼親王、皇家海防總長

內媒報道，內地一民企中國雲銅，唔單止虛構公司多名高管，人物角色仲非常特別。從其官網上可見，多次公告稱聘任「重磅人物」任職，聘任對像包括「印尼親王HARRY CHEN」、「原中國皮划艇隊主教練段南北」等人。但與之相反的是，公司網站幾乎從未提及現任董事長全名，均以「張董事長」等稱呼。

其中上文提到的「印尼親王HARRY CHEN」為行政總裁，不過，印度尼西亞 （The Republic of Indonesia）是一個總統制國家，國家元首為總統（President），並無所為國家層面的「皇室成員」，所以亦唔存在所謂的「印尼親王」。

至於集團宣稱有「皇室海防總長」任職，目前全球擁有皇室的政體有26個，但全部國家都冇皇家海防總長一職。

搞笑事件唔止咁少，本月2日集團宣佈要捐出500噸黃金支持國家建設，並無償投資最少1,000億人民幣在雲南自然環境。但內媒就指，500噸黃金就等於中國央行1/4黃金儲備，在全球黃金儲備排行上佔第13位，僅次於歐洲央行。金額之大難免令人覺得唔可能。

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而呢間公司亦在香港注冊，香港亦稱有辦事處，分別在尖沙咀及灣仔，有興趣可自行fact check一下地址真偽。