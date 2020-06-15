日本採用Apple及Google技術　將於下週推出患者追蹤App

▲ 日本政府表示，此應用程式不會收集姓名，電話號碼，用戶位置和其他個人資料，而接觸記錄的數據亦會經過加密。

為控制新冠肺炎疫情傳播，早前蘋果（Apple）聯同Google開發患者追蹤程式（API）技術，用作追蹤患者及密切接觸者，日本宣佈計劃於下週採用，並開發應用程式。

上個月，Apple與Google正式發布追蹤患者的API技術，各國衛生機構可透過技術開發應用程式。該應用程式可透過藍牙功能，記錄其他在附近出現的裝置，收集距離1 米以內，接觸達15分鐘的用戶數據，如發現用戶過去14日內曾與確診患者接觸，系統就會即時為密切接觸者發出警報。

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日本衛生部表示，使用應用程式的用戶可以及時獲得衛生機構的支援及幫助，例如進行診斷與檢測，而民眾可自願選擇使用應用程式，不過，用戶數量愈多，則更能有助防止疫情傳播。

目前，全球已有國家開始陸續使用此追蹤技術。為釋除大眾對於私隱安全方面疑慮，日本政府表示，此應用程式不會收集姓名，電話號碼，用戶位置和其他個人資料，而接觸記錄的數據亦會經過加密，並只會存在個人手機內，數據會在14天後自動刪除。

責任編輯：李寶如