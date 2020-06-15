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【迪士尼樂園】香港迪士尼本周四重開　年票會員今起可率先預約入園

金融經濟 10:29 2020/06/15

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受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園自1月26日起暫停開放，至今已近5個月。

香港迪士尼樂園今日（15日）公布，本周四（18日）重開，每日會設有入場人次限制，市民需透過官網預約入園日子，並須遵守園內多項防疫措施，包括佩戴口罩﹑進園前要填寫健康申報表格等，樂園年票會員今日起可率先預約入園日期，非年票持有者明日（16日）起可預約。

3歲以下的小童不須預約

所有訪客必須在到訪樂園前7日內，預先在香港迪士尼的入園預約網站，購買門票及預約到訪日期；年票會員可優先可在到訪前8日內預約；3歲以下的小童不須進行預約。

香港迪士尼樂園表示，已在高接觸量的地方加強及加密清潔消毒次數，並增設消毒搓手液。重開後大部分遊樂設施、商店及餐廳均會重開，並實施人數管制。排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施。至於迪士尼朋友與賓客近距離互動及合照，將會暫停。度假區亦逐步恢復酒店服務。

上海迪士尼上月重開

受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園自1月26日起暫停開放，至今已近5個月。另一主題樂園海洋公園已於剛過去的星期六（13日）重開。

上海迪士尼在上月11日已經重開，是全球首個在新冠肺炎疫情後重開的迪士尼樂園。 目前東京迪士尼、巴黎迪士尼及美國迪士尼樂園仍然停業。

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