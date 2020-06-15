【趣話財經】內地航綫都玩熔斷？　南航航班爆17單肺炎陽性個案被叫停

昨日內地民航局指，由於南航 （01055） 版孟加拉飛廣州的航班發現有17位旅客新冠病毒測試呈陽性，已觸發航班熔斷，由下周一（22日）開始，暫停該航班4星期，為內地首次航空熔斷。

根據內地規定，如果同一航班肺炎測試呈陽性的旅客達到5個，就要停飛1星期，達到10個就要停飛4星期。相反，如果航班連續3星期為0陽性，航線可以每星期增加一班，最多一星期加多兩班。不過，無論熔斷定獎勵，航空公司都唔可以轉用去其他航綫。

為左避免被熔斷，唔少航空公司都要求乘客登機前要進行測試，例如四川航空就要求所有由開羅飛到成都的旅客，,需要係起飛前72小時內，到指定地點進行測試，而伊朗馬漢航空就預計本周恢復德黑蘭到廣州的航綫，但需要持有7日內有的測試報告及健康碼先可以登機。

不過，今日內地航空股股價表現唔算太差，國航 （00753） 、東航 （00670） 、南航 （01055） 跌大約1%至2%，而剛被香港政府出手拯救的國泰 （00293） 股價更無咩變化。

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