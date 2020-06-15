  • 30°C
香港時間 : 2020615日 (一) 11:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】內地航綫都玩熔斷？　南航航班爆17單肺炎陽性個案被叫停

股樓投資 10:15 2020/06/15

分享：

昨日內地民航局指，由於南航 （01055） 版孟加拉飛廣州的航班發現有17位旅客新冠病毒測試呈陽性，已觸發航班熔斷，由下周一（22日）開始，暫停該航班4星期，為內地首次航空熔斷。

根據內地規定，如果同一航班肺炎測試呈陽性的旅客達到5個，就要停飛1星期，達到10個就要停飛4星期。相反，如果航班連續3星期為0陽性，航線可以每星期增加一班，最多一星期加多兩班。不過，無論熔斷定獎勵，航空公司都唔可以轉用去其他航綫。

為左避免被熔斷，唔少航空公司都要求乘客登機前要進行測試，例如四川航空就要求所有由開羅飛到成都的旅客，,需要係起飛前72小時內，到指定地點進行測試，而伊朗馬漢航空就預計本周恢復德黑蘭到廣州的航綫，但需要持有7日內有的測試報告及健康碼先可以登機。

不過，今日內地航空股股價表現唔算太差，國航 （00753） 、東航 （00670） 、南航 （01055） 跌大約1%至2%，而剛被香港政府出手拯救的國泰 （00293） 股價更無咩變化。

 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

相關文章

【港股追蹤】美國「禁飛令」？唔怕！ 內地航空股衝上雲宵
2020/06/04
【港股追蹤】美國「禁飛令」？唔怕！ 內地航空股衝上雲宵
【中美角力】中國民航局允外國航空公司　下周一起復飛中國航班
2020/06/04
【中美角力】中國民航局允外國航空公司　下周一起復飛中國航班
經濟 香港 航空 肺炎 廣州 航空股 孟加拉

上一篇文章

【港股追蹤】騰訊系易鑫今早停牌　母公司易車獲騰訊提私有化

下一篇文章

【心賞事成】我要走佬之中年維特的煩惱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要
【見人見智】地產商寡頭壟斷上車難　任志剛：年輕人到2047最艱難
【見人見智】地產商寡頭壟斷上車難　任志剛：年輕人到2047最艱難
【男紳圍@iM網欄】中佬：「點解每朝早我個嘴都又紅又腫？」 做人四十年剃錯廿幾年鬚？
【男紳圍@iM網欄】中佬：「點解每朝早我個嘴都又紅又腫？」 做人四十年剃錯廿幾年鬚？
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起