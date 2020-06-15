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【疫情第二波？】 2名確診者為肉類食品研究中心員工 北京全面排查生鮮食品

環球政經 11:17 2020/06/15

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內地疫情出現第二波？多日沒有本地新增個案情況「斷攬」，北京至周日（14日）累計確診51宗，其中37宗來自豐台區新發地農產品批發巿場，該巿場為全國最大的農產品批發巿場，並承擔北京90%的農產品供應。確診個案中2人，為中國肉類食品綜合研究中心員工，除了到過新豐台的新發地批發巿場，更到過京深海鮮批發巿場、順鑫石門批發巿場、懷柔區萬星農副巿場、平谷區東寺渠農副產品巿場及朝陽區松榆里巿場。而河北省亦有3個新增個案，其中一個跟北京6月11日新增個案屬密切接觸者。

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周日（14日）在北京召開的疫情防控記者例會中，官員形容「北京已進入非常時間」。懷疑源頭可能來自新發地批發巿場，確診者又到過其他批發巿場，部份批發巿場停止營業，巿場內人員要接檢疫，新發地批發巿場所有鲜肉、凍肉全部要封存。北京已宣布全面排查生鮮食品，包括生鮮凍肉類及水產。會否影響北京巿食物供應，內地報導指生鮮超巿有自己渠道供應，直接跟供應商攞貨，估計不受影響。

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撰文 : 高富健

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