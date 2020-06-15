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【趣話財經】美的創辦人被人脅持？　好彩一家人齊齊正正無事

股樓投資 09:39 2020/06/15

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內地網傳美的集團（深：000333）創辦人、現年78歲的何享健係自己公司開發嘅君蘭國際高爾夫生活村屋企被入屋行劫，仲話全家人都被脅持，只有大仔游水逃跑出黎報警。不過內地傳媒昨晚問君蘭國際高爾夫生活村物管公司就話無咁嘅事，搞到大家都唔知何生咩事。

今日佛山公安局就公布，昨日（14日）下午5:30已經接到人報警，係今日（15日）凌晨5點已經拘補5個疑犯，無人受傷，更講明「事主何某某安全」，其後美的集團官方微博亦感謝公安、媒體及社會各界的關心，成件事好彩解決左。

講起美的，大家自然諗起美的電器，公司係中國最早既家電民營企業，創率辦人何享健出身貧窮，只有小學文化學歷，不過就打造左中國的家電王國，身家達到1287億元人民幣，位列內地第六大富豪。不過何享健子女並沒有接手美的集團的管理，而係各自投資公司，整個家族涉獵左7間上市公司，其中包括間接控制一間德國上市公司庫卡集團（KUKA）。而家美的集團由方洪波擔任主席，同何享健並沒有親戚關係。公司股價近兩個月升左25.8%，相當唔錯。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

富豪 人民幣 中國 佛山 家電 美的集團（深：000333）

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