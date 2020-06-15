【港股市況】憂中美疫情道指期貨跌逾800點　拖累恒生指數午後跌近600點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約220點 暫守24000點水平（不斷更新）

美股上周四急挫後，道指上周五反彈477點，收報25605點。不過，北京新冠肺炎情反彈，道指期貨下挫，拖累港股今早向下，恒生指數低開310點，恒指開報23991點，午後道指期貨跌逾600點，大市跌幅擴大至400點。

【美股期貨】道指期貨跌逾900點 北京新冠肺炎疫情反彈

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【14：46】50隻藍籌股中，僅長建 （01038） 升0.4%，其餘全數下跌。

【14：33】一眾重磅藍籌當中，以友邦 （01299） 跌幅較大，友邦跌3%，低見68.9元；騰訊 （00700） 跌幅相對較小，騰訊跌1.4%。

【14：29】恒大健康 （00708） 股價逆市造好，午後升幅擴大至4成，高見10.24元。

【14：08】港股隨美股期貨跌600點，跌至23700點水平。

【14：06】道指期貨跌幅擴至逾800點，大市跌逾500點，跌穿23800點水平，最新跌570點，報23730點。

【13：42】港股跌幅擴至近500點，跌至23800點邊水平。

【13：40】大市午後跌逾400點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升3.8%，高見7.4元。

【13：37】美團點評 （03690） 跌逾4%，跌穿160元水平；阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌1.1%。

【13：35】濠賭股跌勢加劇，銀娛 （00027） 跌3.6%；金沙 （01928） 跌3.7%。

【13：28】北京新冠肺炎疫情反彈，加上憂慮美國爆發第2波疫情，市場恐慌情緒升溫，美股期貨下挫，道指期貨於亞洲時段跌逾600點，拖累港股午後跌幅大至400點，跌穿24000點水平。

【13：09】港股跌幅擴大至逾400點，跌穿23900點水平，最新跌430點，23871點。

【13：08】大家樂 （00341） 績後跌幅擴至4%，跌穿15元，低見14.92元；大快活 （00052） 跌0.7%，低見17元。

【13：05】紐約期油於亞洲時段跌逾3%，中石油 （00857） 跌1.5%；中海油 （00883） 跌1.9%；中石化 （00386） 跌1.5%。

【13：03】重磅藍籌跌幅擴大，騰訊 （00700） 跌0.7%；滙豐 （00005） 跌1.3%；中移動 （00941） 跌1.7%；港交所 （00388） 跌1.5%；友邦 （01299） 跌2%。

【13：01】港股午後初段跌幅擴大至約300點，24000點水平爭持。

【13：00】大家樂 （00341） 績後跌逾2%，低見15.16元。大家樂全年純利大跌87.1%至7360萬元，不派末期息。

大家樂去年度純利大減87%至7360萬元 不派末期息

【13：00】受累疫情反彈，呷哺呷哺 （00520） 跌逾7%；海底撈 （06862） 跌半成。

【12：44】恒指黑期於港股中午休市時段跌約215點，報24069點；道指期貨跌382點，報25016點。

【12：07】騰訊 （00700） 半日微跌0.09%，中午收報440.6元；滙豐 （00005） 跌0.7%，中午收報37.05元；中移動 （00941） 跌1.1%，中午收報53.65元；港交所 （00388） 跌0.7%，中午收報294.2元；友邦 （01299） 半日跌1.3%，中午收報70.45元。

【12：00】恒生指數半日跌150點，中午收報報24150點；國指半日跌49點，中午收報9782點。主板成交580億元。恒大健康 （00708） 續飈逾3成；Saas股續炒，微盟 （02013） 破頂升逾5%，中午收報10元。

【11：45】港股中午收市前跌約145點，報24155點。

【11：30】上證半日跌0.01%；深證升近0.9%；創業板指升2.2%。

【11：24】騰訊 （00700） 逆市升近0.1%，報441.4元。，Sensor Tower 商店情報平台最新數據顯示，騰訊《PUBG MOBILE》在5月13日登頂美區iOS手游暢銷榜，當月吸金1.06億美元，按月增長14%，按年增長33%，再次刷新國產手游出海收入記錄。

【11：23】沛嘉醫療 （09996） 升逾6%，破頂高見31.6元。

【11：12】美團點評 （03690） 曾跌3%，低見160.1元，最新跌2.6%，報161.3元。

【10：55】港股跌幅擴大至200點，跌至24100點水平。

【10：54】微盟 （02013） 升幅擴大至逾5%，破頂高見10元，股價今年已來累升近2倍。

【10：52】卓珈控股 （01827） 跌24%，破底低見0.55元，僅1宗成交，涉2750元。早年轉戰商場的藝人黎珈而（原名黎姿），旗下的卓珈控股集團 （01827） 發盈警，預告全年公司盈利按2019年大幅減少，跌幅至少35%。

【黎姿公司】卓珈控股發盈警 全年盈利跌至少35%

【10：50】新冠肺痰疫情反彈，濠賭股向下，銀娛 （00027） 跌1.7%；金沙 （01928） 跌1.4%。美高梅 （02282） 跌1.2%；永利 （02282） 跌2.3%；澳博 （00880） 跌2.4%；新濠 （00200） 跌1.2%。

【10：47】康希諾生物 （06185） 升9%，高見199.1元。

【10：46】港股跌幅再擴至約140點，至24160點水平。

【10：17】大市跌幅收窄至不足100點，跌約85點，重上24200點水平。

【10：15】比亞迪 （01211） 股價逆市升半成，高見54.2元。報道指根據華為及比亞迪消息來源透露，華為麒麟晶片正準備搭載在比亞迪車用電子中。

比亞迪股價升半成 旗下汽車據報使用華為麒麟晶片

【10：10】研祥智能 （02308） 中途停牌，停牌前報0.91元，升3.4%。

【10：09】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，低見209元；騰訊 （00700） 逆市轉升0.4%；美團點評 （03690） 跌1.3%，低見160.9元。另外，小米 （01810） 跌0.6%；網易 （09999） 跌0.8%。

【10：00】中國5月社會消費品零售總額按年跌2.8%，預期跌2.3%。中國1-5月社會消費品零售總額跌年跌13.5%，符預期。中國1-5月城鎮固定資產投資按年跌6.3%，預期跌6%。中國1-5月房地產開發投資按年降0.3%。中國5月工業增加值按年增4.4%，預期增5%。

【10：00】申港控股 （08631） 挫6成，股價低見0.265元，成交526.6萬元。

【09：57】恒大健康 （00708） 續升33%，高見9.85元。恒大健康此前宣布收購NEVS剩餘股權。

【異動股】恒大健康大漲逾13% 計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【09：55】Saas股續熱炒，中國有贊 （08083） 升8.5%，破頂高見1.17元；微盟 （02013） 升2.8%，高見9.82元。

【09：53】北京疫情反彈，網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升3.7%，高見117元；阿里健康 （00241） 升1.7%，高見21.4元。

【09：51】中國聖牧 （01432） 發盈喜，股價升37.5%，高見0.295元。中國聖牧預期中期盈利不少於1.3億元人民幣，去年同期虧損約7350萬元人民幣。

中國聖牧料虧轉盈股價飈35% 中期賺至少1.3億人幣（第二版）

【09：49】騰訊 （00700） 升0.5%，報443.4元。

【09：47】南方航空 （01055） 跌1.9%。中國民航局最新公告，南方航空旗下 孟加拉達卡至廣州航班，因有旅客新冠病毒核酸測試呈陽性。民航局決定對該航班採取熔斷措施，暫停該航班該航線運行4周。東方航空 （00670） 跌2%；國航 （00753） 跌2.2%。

【航空告急】中國民航局首發「熔斷指令」 南航孟加拉航綫禁飛4周

【09：45】港股早段跌幅收窄至約110點，重上24000點水平，報24188點。

【09：32】FL二華夏納一百 （07261） 飈1.1倍，破頂高見35元，最新報24.24元。華夏基金把旗下ETF拆細。華夏基金收市後在聯交所上載公告，指將於6月15日起，把FL二華夏納 （07261） 每單位「1拆4」，意味買家入場費將減低約75%。

FL二華夏納飈2倍後急回 「1拆4」今日生效

【09：28】內地股市3大指數個別發展，上證跌0.39%，深證跌0.09%，創業板指升0.75%。

【09：27】人行今日進行2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。

【09：27】人民幣兌美元中間價報7.0902，下調37點子。

【09：25】中奧到家 （1538） 逆市升0.9%，破頂高見1.18元；綠城服務 （02869） 平開，開報9.84元。中奧到家公布，向綠城服務配售3692.8萬股份，佔擴大後已發行股本的4.32%；每股認購價為0.98元，較上周五（12日）收市價1.17元折讓16.2%，總集資3618.9萬元。

【物管股】中奧到家向綠城服務配售3692萬股折讓16%

【09：23】港交所 （00388） 跌0.9%，開報293.6元；中移動 （00941） 跌1.2%，開報53.6元；友邦 （01299） 跌1.8%，開報70.1元。

【09：20】恒生指數低開310點，開報23991點，跌穿24000點水平。騰訊 （00700） 跌1.4%，開報435元；滙豐 （00005） 跌1.9%，開報36.6元，再失37元水平。

【09：13】即月期指開報23900點，跌312點或1.3%。

【09：08】易鑫集團 （02858） 今早宣布停牌，易鑫母公司易車（美︰BITA）獲私有化。另外，易鑫預期，今年6月底止六個月將錄得期內虧損介乎9億元至11億元人民幣。

【易鑫母公司】易車獲騰訊財團私有化 每股作價16美元

【盈喜盈警】易鑫料中期虧損介乎9億至11億元 一文看清企業盈利預測

【08：50】日經225指數跌118點或0.5%，報22187點；南韓KOSPI跌0.6%，報2119點。

【08：39】恒指黑期跌約220點，報24064點，暫守24000點水平。

【08：15】周大福 （01929） 公布，自周大福控股獲悉，周大福控股於6月12日透過實物分派的方式，分派其於周大福的全部股份。因此，周大福控股不再持有任何周大福股份。

周大福控股分派其於周大福全部股份

【07：55】北京新冠肺炎情反彈，中國取消原定於周一上午在北京舉行的經濟運行情況新聞發布會，改為網上發布及解讀。

【07：50】北京時隔近2個月再出現本土新冠肺炎疫情，加上市場憂慮美國或爆發第2波疫情，美股3大指數期貨下跌，道指期貨跌逾300點。

【07：30】道指上周五一度升837點，及後轉跌49點，最終升477點，報25605點，升幅1.9%；標指升39點，報3041點，升幅1.3%；納指升96點，報9588點，升幅1%。

港股ADR收報24264點，跌36點或0.2%。恒指夜期夜期收報24088點，跌124點，低水213點，成交37,904張。

道指上周五反彈477點 港股ADR跌36點

責任編輯︰梁浩碩