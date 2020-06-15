【港股市況】恒生指數跌幅收窄至百點重上24000　騰訊率先倒升（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約220點 暫守24000點水平（不斷更新）

美股上周四急挫後，道指上周五反彈477點，收報25605點。不過，北京新冠肺炎情反彈，道指期貨跌逾300點，拖累港股今早向下，恒生指數低開310點，恒指開報23991點，跌穿24000點水平。

【美股期貨】道指期貨跌逾300點 北京新冠肺炎疫情反彈

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【10：00】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，低見209元；騰訊 （00700） 逆市轉升0.4%；美團點評 （03690） 跌1.3%，低見160.9元。另外，小米 （01810） 跌0.6%；網易 （09999） 跌0.8%。

【10：00】中國5月社會消費品零售總額按年跌2.8%，預期跌2.3%。中國1-5月社會消費品零售總額跌年跌13.5%，符預期。中國1-5月城鎮固定資產投資按年跌6.3%，預期跌6%。中國1-5月房地產開發投資按年降0.3%。中國5月工業增加值按年增4.4%，預期增5%。

【10：00】申港控股 （08631） 挫6成，股價低見0.265元，成交526.6萬元。

【09：57】恒大健康 （00708） 續升33%，高見9.85元。恒大健康此前宣布收購NEVS剩餘股權。

【異動股】恒大健康大漲逾13% 計劃收購電動車NEVS剩餘股權

【09：55】Saas股續熱炒，中國有贊 （08083） 升8.5%，破頂高見1.17元；微盟 （02013） 升2.8%，高見9.82元。

【09：53】北京疫情反彈，網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升3.7%，高見117元；阿里健康 （00241） 升1.7%，高見21.4元。

【09：51】中國聖牧 （01432） 發盈喜，股價升37.5%，高見0.295元。中國聖牧預期中期盈利不少於1.3億元人民幣，去年同期虧損約7350萬元人民幣。

中國聖牧料虧轉盈股價飈35% 中期賺至少1.3億人幣（第二版）

【09：49】騰訊 （00700） 升0.5%，報443.4元。

【09：47】南方航空 （01055） 跌1.9%。中國民航局最新公告，南方航空旗下 孟加拉達卡至廣州航班，因有旅客新冠病毒核酸測試呈陽性。民航局決定對該航班採取熔斷措施，暫停該航班該航線運行4周。東方航空 （00670） 跌2%；國航 （00753） 跌2.2%。

【航空告急】中國民航局首發「熔斷指令」 南航孟加拉航綫禁飛4周

【09：45】港股早段跌幅收窄至約110點，重上24000點水平，報24188點。

【09：32】FL二華夏納一百 （07261） 飈1.1倍，破頂高見35元，最新報24.24元。華夏基金把旗下ETF拆細。華夏基金收市後在聯交所上載公告，指將於6月15日起，把FL二華夏納 （07261） 每單位「1拆4」，意味買家入場費將減低約75%。

FL二華夏納飈2倍後急回 「1拆4」今日生效

【09：28】內地股市3大指數個別發展，上證跌0.39%，深證跌0.09%，創業板指升0.75%。

【09：27】人行今日進行2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。

【09：27】人民幣兌美元中間價報7.0902，下調37點子。

【09：25】中奧到家 （1538） 逆市升0.9%，破頂高見1.18元；綠城服務 （02869） 平開，開報9.84元。中奧到家公布，向綠城服務配售3692.8萬股份，佔擴大後已發行股本的4.32%；每股認購價為0.98元，較上周五（12日）收市價1.17元折讓16.2%，總集資3618.9萬元。

【物管股】中奧到家向綠城服務配售3692萬股折讓16%

【09：23】港交所 （00388） 跌0.9%，開報293.6元；中移動 （00941） 跌1.2%，開報53.6元；友邦 （01299） 跌1.8%，開報70.1元。

【09：20】恒生指數低開310點，開報23991點，跌穿24000點水平。騰訊 （00700） 跌1.4%，開報435元；滙豐 （00005） 跌1.9%，開報36.6元，再失37元水平。

【09：13】即月期指開報23900點，跌312點或1.3%。

【09：08】易鑫集團 （02858） 今早宣布停牌，易鑫母公司易車（美︰BITA）獲私有化。另外，易鑫預期，今年6月底止六個月將錄得期內虧損介乎9億元至11億元人民幣。

【易鑫母公司】易車獲騰訊財團私有化 每股作價16美元

【盈喜盈警】易鑫料中期虧損介乎9億至11億元 一文看清企業盈利預測

【08：50】日經225指數跌118點或0.5%，報22187點；南韓KOSPI跌0.6%，報2119點。

【08：39】恒指黑期跌約220點，報24064點，暫守24000點水平。

【08：15】周大福 （01929） 公布，自周大福控股獲悉，周大福控股於6月12日透過實物分派的方式，分派其於周大福的全部股份。因此，周大福控股不再持有任何周大福股份。

周大福控股分派其於周大福全部股份

【07：55】北京新冠肺炎情反彈，中國取消原定於周一上午在北京舉行的經濟運行情況新聞發布會，改為網上發布及解讀。

【07：50】北京時隔近2個月再出現本土新冠肺炎疫情，加上市場憂慮美國或爆發第2波疫情，美股3大指數期貨下跌，道指期貨跌逾300點。

【07：30】道指上周五一度升837點，及後轉跌49點，最終升477點，報25605點，升幅1.9%；標指升39點，報3041點，升幅1.3%；納指升96點，報9588點，升幅1%。

港股ADR收報24264點，跌36點或0.2%。恒指夜期夜期收報24088點，跌124點，低水213點，成交37,904張。

道指上周五反彈477點 港股ADR跌36點

責任編輯︰梁浩碩