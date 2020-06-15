【美國示威】聯儲卡普蘭：種族歧視拖慢美國經濟增長

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示， 非裔及拉美裔美國人遭受 系統性種族 主義，這些群體 失業率高， 拖累美國經濟 。

卡普蘭指出，美國增長最快的人群非裔及拉美裔美國人，如果他們不能平等參與，美國經濟將放緩，「人人都有機會的包容性經濟，勞動力與生產力才會加速擴張，進而加快經濟增長腳步。」

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他表示同意亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）的意見。博斯蒂克是美聯儲唯一一位非洲裔決策者，他上周五（12日）呼籲結束種族主義，並制定美聯儲力之所及的援助計劃。

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卡普蘭又指，封鎖措施期間整體失業率大幅提高，但現時正在下降，預計本月開始就業將出現積極增長，而國會制定的財政政策將會是經濟復甦的關鍵因素，包括失業救濟在內；政策可能重新調整，以進一步鼓勵人們回歸工作，令州和地方政府受益。

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