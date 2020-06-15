【美股期貨】道指期貨曾跌逾900點　憂中美新冠肺炎疫情反彈

▲ 【美股期貨】道指期貨跌逾300點 北京新冠肺炎疫情反彈

新冠肺炎疫情反彈，北京時隔近2個月再出現本土新冠肺炎疫情，北京自上周四（11日）以來累計新增51宗確診，全部與新發地批發市場有關；加上市場憂慮美國或爆發第2波疫情，美股3大指數期貨下跌，道指期貨曾跌逾900點。

【16：26】Tesla（美︰TSLA）盤前跌至近900元水平，跌3%報907美元。

【16：22】航空股盤前下跌，聯合航空（United Airlines，美：UAL）盤前跌7.8%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）盤前跌7.2%；美國航空（American Airlines，美：AAL）盤前跌8.5%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）盤前跌6.9%。

【16：21】京東（美︰JD）盤前跌2.8%，報56.35美元；阿里巴巴（美︰BABA）盤前跌2.1%，報213美元。

【16：07】道指期貨跌748點，報24650點；標指期貨跌75點，報2948點；納指期貨跌183點，報9448點。

【13：21】美股期貨愈跌愈有，道指期貨跌914點，報24484點；標指期貨跌89點，報2934點；納指期貨跌246點，報9386點。

【13：09】道指期貨跌幅擴大至逾600點，道指期貨跌641點，報24757點。

【13：03】市場恐慌情緒升溫，道指期貨跌565點，報24833點；標指期貨跌57點，報2966點；納指期貨跌121點，報9511點。

【12：45】道指期貨跌幅擴大至逾400點，道指期貨跌424點，報24974點；標指期貨及納指期貨分別跌44點及91點。

【12：04】道指期貨跌379點，報25019點；標指期貨跌41點，報2982點；納指期貨跌82點，報9550點。

【07：24】美股期貨向下，道指期貨最新跌344點，報25054點；標指期貨跌39點，報2984點；納指期貨跌96點，報9536點。

美股上周四急挫後，道指上周五先升後回，道指早段一度升837點，及後轉跌49點，最終升477點，報25605點，升幅1.9%；標指升39點，報3041點，升幅1.3%；納指升96點，報9588點，升幅1%。

道指上周五反彈477點 港股ADR跌36點

責任編輯︰梁浩碩