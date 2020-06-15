【二手成交】孝順子豪擲945萬買樓贈父母　樓市暢旺「孝子」「慈父慈母」特別多﹖

剛過去的周末，市場錄得一宗孝子斥資945萬元買樓贈父母的個案。一名買家購入長沙灣碧海藍天為2座高層F室，實用面積499平方呎，間隔為兩房，業主最初開價970萬元，買賣雙方經議價後，以945萬元成交，折合實用呎價18,938元。代理表示，新買家為一名孝順子，見單位景觀開揚，造價合理，即拍板購入單位供父母居住。

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現時香港經濟極不明朗，這位孝順子卻願豪擲945萬，接近千萬元購入單位讓父母居住，當然成市場一時佳話。



不過，不得不提近年市場出現的特別現象，就是自港府於2016年11月4日推出加強版印花稅措施，將雙倍印花稅（DSD）加至15%後，市場上出現不少「慈父慈母」為子女買樓，或者是孝子買樓贈父母的個案。當然，以上個案可能確實是父母擔心子女將來沒能力置業，而先為子女作出準備；又或者孝子想為父母購置安樂窩。

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但不能排除的一個事實，是以上物業的買家本來已持有多於一項物業，已沒有「首次置業」的資格，購入多一個單位時，就需要多付15%的雙倍印花稅，置業成本大增。市場上的而且確有不少投資者利用子女、或雙親的「首次置業」名額去買多一、兩個單位，以節省印花稅。

舉個例子，如已持有多於一項物業的買家如要購入一層1,000萬元的住宅單位，本來需要支付15%的雙倍印花稅（DSD），涉及稅款達高達150萬元。但若以幫子女或雙親買樓的名義入市，以子女或雙親的名義持有單位，該項物業成交稅項以首置客身份支付，只需繳付3.75%，即37.5萬元，兩個方式大幅節省高達112.5萬元，難怪於市場暢旺時，樓市不時出現這類「慈父慈母」為子女買樓，或者是孝子買樓贈父母的個案。

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值得留意的，是子女為雙親買樓的情況或會存在「手尾」，其中一個不確定因素，是假如雙親將來百年歸老，如該孝子未有於父母離世前辦理業權轉讓手續，同時父母也沒有訂立遺囑，說明該物業將由該孝子承繼，在本港無遺囑之遺產繼承法律下，如父母雙雙離世後，所有遺產包括物業，也會由所有子女平均分配；當然，如該位孝子為獨子，物業就會由他承繼。

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