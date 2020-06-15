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銀行業人才起動計劃　今接受應屆畢業生申請

商業 07:00 2020/06/15

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面對應屆畢業生求預期就業將較往年困難，銀行公會署理主席龔楊恩慈（左起）及金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，冀合作投入資源及時間，為應屆畢業生提供專業培訓與實習機會之餘，也為業界培育新力軍。

踏入每年六月，都是應屆大學畢業生的求職旺季，惟在新冠疫情影響下，市場估計應屆畢業生求職恐難上加難。香港金融管理局日前宣布聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為本地大學的應屆畢業生提供為期六個月的實習機會，以及銀行業相關的特定培訓，今（15日）開始接受申請

該人才起動計劃由銀行、儲值支付工具營運商連同金管局提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。

參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果，獲聘的畢業生九月開始工作，為期6個月，月薪12,000元。而為了鼓勵業界參與計劃，金管局將資助其中最多一半的薪金。

金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑及銀行公會署理主席龔楊恩慈表示：

冀合作運用業界力量，投入資源及時間為應屆畢業生提供專業培訓、實習機會，讓其更深入認識銀行業的運作，了解未來發展路向。同時為業界培育新力軍。

何漢傑指出，由於是次參與計劃的銀行、儲值支付工具營運商，以及其提供的職位類型眾多，有興趣參加計劃的2020年畢業本地大學本科生，可到網站了解更多實習空缺詳情。其學科要求須視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。

目前該網站上，除了有傳統銀行如中國銀行（香港）、花旗銀行（香港）、東亞銀行等，也包括虛擬銀行（virtual bank）如螞蟻銀行及眾安銀行（ZA Bank），以及八達通、HKT Payment等儲值支付工具營運商。合共提供超過二百人個職位申請。

金管局就表示，將因應工作需要及實際情況，盡量提供工作機會予畢業生。實習機會則涵蓋經濟研究、行政、金融科技、銀行監管相關等崗位。

金融科技大趨勢 新一代具優勢

金融科技（FinTech）為未來大趨勢，顛覆傳統金融業包括銀行業、保險業、證券業等的商業模式。本港金融業界近年亦積極推動數碼轉型，提升市場競爭力。楊恩慈表示，相信年輕應徵者在處於資訊科技發達的時代長大，更容易掌握科技創新應用，或有更有優勢。

她又指出，現時除了視乎學歷背景及Aptitude test（能力傾向測試）結果外，應徵者若備有積極性、主動性、充滿正能量、堅毅等個人質素都是增加獲聘機會的條件。她更欣賞具有團隊精神、獨立處事能力的團隊成員。

受周期性因素影響　現時宜積極培訓

儘管本港大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首季聘請大學畢業生職位數目，較去年同期減少4成。但是綜觀本港過去多年的行業狀況，何認為，金融服務業依然會是創造就業的主要動力之一。

目前情況有其中一部分是受周期性因素刺激，所以我們更要積極於現階段培養人才庫。冀善用人才同時貢獻業界，裨益雙方。

楊就指出，雖然本港經濟低迷，但相信大部分銀行都不會停步，對於業界的發展前景亦充滿信心。

銀行業務工作都需要的豐富人力資源支撐，所以也希望未來能藉有關人才庫參與推動社會經濟復甦。 

記者：張寶燕 

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