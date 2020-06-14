【酒醉金迷】2019年期酒「開盤」　列級名酒開價低近三成！

上期酒醉金迷 (【酒醉金迷】紅酒界盛事！2019年份期酒品鑑之旅)說到，筆者與公司的品酒專家一口氣在波爾多的辦公室內，鑑賞近70款期酒樣辦，以及馬不停蹄走訪各大酒莊嚐期酒，而在剛剛過去的一周，很多「重磅」酒莊紛紛搶先「開盤」，成為酒圈內最新熱話，皆因2019年期酒價格低開，比起2018年平均低近30%，因此除了酒界專業人士，亦吸引不少愛酒之人搶平貨！

圖片說明：「認真工作的男人最迷人」，公司的品酒專家正在品鑑2019年期酒酒辦

筆者最近收到很多朋友查詢，問到作為普通愛酒人 (非專業投資者)，如何能買期酒呢？答案其實很簡單，根據波爾多的期酒制度，酒莊的角色就如生產商，酒商就如經銷商，但酒莊只會向符合他們心水的酒商發售期酒，並設有配額 (allocation)，没有配額的酒商就只能向其他的酒商以較高價格入貨。

換言之，如果消費者想買得精明，最重要就是直接向持有配額的波爾多酒商購買！現時某些波爾多酒商也開放期酒給大眾購買，並以單瓶起跳，但筆者認為最聰明的做法是每款酒至少買3瓶，1瓶用來自己品嚐，1瓶用來收藏，1瓶用來轉售賺錢！

讀者看到這裡，想必最關心的是知名酒莊的開價吧？讓筆者來為大家報個價，拉菲酒莊2019年份的期酒價格每瓶為475歐元 (75cl, 稅前價格)，比2018年份跌約20% ; 右岸王者「白馬酒莊」的2019年份期酒價格低開為420歐元 (75cl, 稅前價格)，相對2018年的期酒價格620歐元，跌幅達到3成！

在揀酒莊方面，筆者認為除了買一級莊外，亦應「捕實」具升值潛力的後起之秀，因為這些酒莊的知名度雖比不上傳統名莊，但隨著葡萄園管理及釀酒技術改善等因素，這些新力軍的葡萄酒品質不斷提升，此時以期酒價格買入收藏，待它們在酒壇大放異彩之時放掉的回報最為可觀！至於如何選擇潛力莊？如買股票一樣，若自己的技術或時間不足，不妨找專人代為管理，輕鬆實踐「邊飲邊賺」！

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吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。