  • 31°C
香港時間 : 2020615日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放水利好債券】新加坡銀行籲下而上選債　看好BB評級以上內房債

金融經濟 13:00 2020/06/15

分享：

新加坡銀行固定收益分析師郭張德美接受本報訪問時稱，根據該行估算，內地今年GDP將倒退1%

環球債市3月後大幅反彈，亞洲高息債信貸息差收窄幅度明顯較投資級別多，反映部分資金正重新採納信用下沉策略（moving down the credit curve）。不過，對中國債券「審慎樂觀」的新加坡銀行卻因應內地經濟很大機會倒退，建議投資者應慎選，看好選擇較多、債息較吸引的BB評級或以上內房債。

詳細文章︰新加坡銀行：看好BB評級以上內房債（訂戶專享）

新加坡銀行固定收益分析師郭張德美接受本報訪問時稱，根據該行估算，內地今年GDP仍將倒退1%，同時要小心疫情第二度大規模爆發等黑天鵝事件可能出現，故即使仍喜歡內房債，卻要「由下而上」選擇性投資，「不是說B甚至CCC評級的公司我們都買入」。除了槓桿比率，由於財務報告數據滯後，建議投資者可循每月銷售數據，持續推算內房現金流是否穩健。

郭張德美續稱，企業高層營運取態亦值得注意，舉例來說，「有些（企業財務狀況）自身比較穩健，可能是投資級別的，因為4月時趁機（透過發債）低價買地，這類公司投資者會喜歡；如果企業本身不算穩健，但4月時又（透過發債）出來買地，我們便可能覺得這些公司太過進取。」

內房股數目眾多，她建議中長綫投資者聚焦銷售首50大的公司，認為這些企業的市場地位較具優勢。

相關文章：【馬國明湯洛雯】馬國明炒股7日慘蝕40萬元　與靚湯同鍾情買磚頭

相關文章：【大戶動向？】滙豐證券把2420億元網易股票轉倉香港　背後有三大動機？（訂戶專享）

相關文章：【派錢1萬】陳茂波：6月底前完成登記　劃一在7月8日起收款

債券 國債 中國 GDP

上一篇文章

招行私人銀行前「一姐」王菁加盟瑞信 任中國財富管理業務負責人

下一篇文章

【迪士尼重開】香港迪士尼周四重開　年票會員率先預約入園、港鐵周三重開（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【馬國明湯洛雯】馬國明炒股7日慘蝕40萬元　與靚湯同鍾情買磚頭
【馬國明湯洛雯】馬國明炒股7日慘蝕40萬元　與靚湯同鍾情買磚頭
滙豐傳牽頭英國巨擘向英政府游說　避免中英關係惡化
滙豐傳牽頭英國巨擘向英政府游說　避免中英關係惡化
網易搬逾半股份來港　「全託」滙豐證券戶口
網易搬逾半股份來港　「全託」滙豐證券戶口