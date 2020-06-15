【放水利好債券】新加坡銀行籲下而上選債　看好BB評級以上內房債

▲ 新加坡銀行固定收益分析師郭張德美接受本報訪問時稱，根據該行估算，內地今年GDP將倒退1%

環球債市3月後大幅反彈，亞洲高息債信貸息差收窄幅度明顯較投資級別多，反映部分資金正重新採納信用下沉策略（moving down the credit curve）。不過，對中國債券「審慎樂觀」的新加坡銀行卻因應內地經濟很大機會倒退，建議投資者應慎選，看好選擇較多、債息較吸引的BB評級或以上內房債。

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新加坡銀行固定收益分析師郭張德美接受本報訪問時稱，根據該行估算，內地今年GDP仍將倒退1%，同時要小心疫情第二度大規模爆發等黑天鵝事件可能出現，故即使仍喜歡內房債，卻要「由下而上」選擇性投資，「不是說B甚至CCC評級的公司我們都買入」。除了槓桿比率，由於財務報告數據滯後，建議投資者可循每月銷售數據，持續推算內房現金流是否穩健。

郭張德美續稱，企業高層營運取態亦值得注意，舉例來說，「有些（企業財務狀況）自身比較穩健，可能是投資級別的，因為4月時趁機（透過發債）低價買地，這類公司投資者會喜歡；如果企業本身不算穩健，但4月時又（透過發債）出來買地，我們便可能覺得這些公司太過進取。」



內房股數目眾多，她建議中長綫投資者聚焦銷售首50大的公司，認為這些企業的市場地位較具優勢。

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