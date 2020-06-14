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滙豐傳牽頭英國巨擘向英政府游說　避免中英關係惡化

金融經濟 21:42 2020/06/14

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英國傳媒報道，由滙豐牽頭的英中貿易協會（CBBC），正積極游說富時100指數內中國業務較大的藍籌股，一同向政府陳述中英關係惡化的風險，避免局勢繼續升溫。

英國《星期日泰晤士報》指，由滙豐 （00005） 公共事務部總監Sherard Cowper-Coles牽頭的英中貿易協會（CBBC），正積極游說富時100指數內，中國業務較大的藍籌股，一同向政府陳述中英關係惡化的風險。

Sherard Cowper-Coles是CBBC的主席，CBBC在文件中指出，希望英國脫歐後，不要忽略中國14億人口的市場。CBBC的會員包括滙豐、渣打、英國石油、葛蘭素史克（Glaxo Smith Kline）等。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝上周表態支持港區國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）斥責滙豐該舉是支持中國損害香港自治，形容滙豐做法「卑躬屈膝（corporate kowtow）」，將從北京得到甚少回報。

總部於倫敦、是滙豐、渣打 （02888） 前20大股東Aviva Investors投資總監David Cumming早前聲明，對滙豐、渣打支持立法感不安，批評兩行在未清楚港區國安法詳細內容和執行細，就已經表態。

相關文章：【港區國安法】蓬佩奧：滙豐做法「卑躬屈膝」 已準備向英國伸援手

相關文章：【港區國安法】滙豐渣打股東Aviva 不滿未知細節即支持港區國安法　

相關文章：【港區國安法】滙豐王冬勝表態後員工發聯署表失望　347人簽署（第二版）

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