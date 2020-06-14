【新股IPO】海普瑞藥業通過H股上市聆訊 傳集資23億

▲ 海普瑞藥業通過上市聆訊。

海普瑞藥業（深︰002399）通過在港上市聆訊，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。市場消息指，其計劃集資3億美元（約23.4億港元），並於本周進行投資者上市前推介。

招股文件顯示，海普瑞藥業主業務為製藥與合同研發與加工外判（CMDO）服務。自2010年5月起，公司A股已於深圳證券交易所上市；2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，海普瑞在中國製藥公司中排名第一，且產品主要銷往歐盟市場。

公司2019年淨利潤為10.6億元（人民幣.下同），按年升65.5%。業務分布方面，歐洲市場收入佔57.2%，美國為22.1%；中國市場僅佔8.7%。

集資所得擬用於改善資本結構及償還現有債務，包在歐盟及其他全球市場拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施；提升開發及生產能力，並擴大向賽灣生物提供的產品及服務；擴大研發團隊。集團亦會通過招聘擁有相關專業知識及經驗的合格工作人員以及購置可提升蛋白質分析和材料測試服務能力的重要設備，以進一步發展該兩項服務；及創新藥的投資。

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