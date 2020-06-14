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【疫市營商】疫情下婚展人流減　參展商各出奇招挽生意

商業 20:14 2020/06/14

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面對疫情令人流減少，加上近期多場婚展分散人流，參展商如何各出奇謀吸客？（程志遠攝）

一連三日的「第99屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2020」今日（14日）結束。面對疫情令人流減少，加上近期多場婚展分散人流，參展商如何各出奇謀吸客？

【展覽復辦】今年首個婚展人流挫半　展商批防疫措施趕客

婚攝商：主攻本地婚攝
婚攝商Chris Ling International Photographers香港區負責人馮小姐表示，疫情下海外婚攝未知成行日期，不少準新人不敢貿然下單，使海外婚攝生意大跌8成；相反，不少客人由海外轉為本地婚攝，使本地婚攝生意升7成。

另一婚攝商Stans Production負責人Ashwin認為，疫情下海外婚攝太多不確定因素，因此暫時不接有關生意，直至今年底，現時主要推廣本地婚攝，幸好不少準新人願意在本地拍攝，不至於完全流失客人。

【新冠肺炎】今年首個婚展開鑼　享獨家婚嫁優惠兼大抽獎

婚紗商：加大優惠吸客
婚紗商唯美主義經理Yuki表示，婚展期間查詢多定單少，生意跌一半，平均每張定單金額按年跌1千多元。疫情下有客人不敢租婚紗，因此加大優惠吸客，包括送婚紗、花球等。

結婚場地佈置商：免費延期計劃
結婚場地佈置商Sweet Wedding Decoration負責人劉先生指，疫情直接影響擺酒連帶場地佈置，不少準新人憂改期有額外費用，故公司推出免費延期計劃吸客。

【展覽復辦】小型婚禮成疫市出路　準新人最常問後備方案

記者：朱悅瀅

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