【借款糾紛】高銀系及潘蘇通遭中國信達追債15億人幣

▲ 高銀系遭中國信達入稟追債，圖為高銀主席潘蘇通。

高銀地產旗下融資項目遭中國信達入稟追數。中國信達 （01359） 公告，集團與與高銀系的一家合夥企業，已就一筆高銀地產融資項目的貸款，起訴子公司、廣州富大、高銀金控及高銀大股東潘蘇通。

中國信達在公告中指出，2016年時集團與信風投資、廣東高銀設立的合夥企業，向子公司提供委託貸款用於高銀地產融資項目，並設定相應的擔保和抵押安排，高銀金控等潘蘇通的聯繫人同意作為共同債務人。惟子公司至今未按照委託貸款協議的約定償還全部本息。

合夥企業已就上述有關金融借款合同糾紛向有關法院起訴子公司、 廣州鑫富大、高銀金控及松日資訊，並申請財產保全，請求被訴方承擔本金15億元人民幣及利息、罰息、複利及違約金等共同還款義務。而法院已受理訴訟並裁定准許執行財產保全。

廣州富大︰借款有足額擔保

廣州富大回應指，是次提出控告的國威基金，為信達和廣東高銀共同設立的合夥企業，各佔一半股份，今次起訴未得廣東高銀同意。被告之一銀基投資公司是國威基金全資子公司，為上述15億元人民幣貸款的借款人，其餘3名被告廣州富大、高銀金控和松日資訊是借款的擔保人。而高銀天津已為銀基投資公司的15億元人民幣借款提供了足額的房地產抵押擔保。

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