【旅遊寒冬】泰國旅遊解封有期？　月底與多國洽談恢復旅遊往來

▲ 據泰媒報道，泰國當局將會於本月26日召開會議，與部份有意和泰國實行旅遊泡泡的國家或地區，進行商討。（資料圖片）

新冠肺炎疫情將近過去半年，港人亦有約3個月，全面停止海外旅遊或與外地的商貿活動。隨着疫情有緩和的跡象，不同地區開始建議「旅遊氣泡（travel bubble）」，即容許某些疫情受控的特定地區居民之間的往來旅遊，以逐步恢復旅遊業。

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據泰媒報道，泰國當局將會於本月26日召開會議，與部份有意和泰國實行旅遊泡泡的國家或地區，進行商討。該些國家或地區可能包括：中國、香港、澳門、日本、韓國、台灣、澳洲、新西蘭、緬甸或部份中東國家等。

其實泰國早前已提出旅遊氣泡，以振興旅遊業。而現時據泰國旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）指，該計劃將率先開放予商務人士，或與泰國醫生有預約的病人。他更預料，每日入境旅客人數將約1,000名。

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調查：75%泰國人 不歡迎遊客馬上到訪

雖然泰國當局擬放寬旅遊限制，但最近Suan Dusit Poll民意調查則顯示，有75.7%的泰國人並不希望外國遊客立刻到訪泰國，其中有12%受訪者更指希望超過兩年後才開放。而有21.3%的受訪者表示，擔心外國遊客入境，會爆發第二波的新冠肺炎疫情。另外，有54.4%受訪者希望可先促進本地遊，其後先再恢復外國旅客到當地。

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責任編輯：馬意文