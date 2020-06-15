【美國示威】網友抄特朗普言論倡開槍 FB刪文指煽動暴力

美國反種族歧視騷亂，有示威者縱火、搶掠，總統特朗普主張強硬應對，曾在Facebook發帖文倡開槍鎮壓，Facebook未有對其暴力主張採取行動，稱要尊重言論自由，引起爭議。惟有用戶重覆特朗普支持鎮壓言論，帖文隨即被禁，指內容煽動暴力。

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有網民分別在Twitter及Facebook進行試驗，在平台重複發表特朗普（Donald Trump）被指涉及暴力、揚言開槍對付搶掠示威者的字句，結果帖文被Facebook刪除，指內容煸動暴力，違反平台使用規則。

Facebook並警告該用戶，指若再次違規，帳戶將自動被封鎖24小時。Twitter的反應亦類似，但該用戶稱對Facebook的行動感驚訝，因Twitter一早表明會審查內容，而Facebook沒有。

▲ Facebook堅持不刪除特朗普促開槍的帖文，主因尊重言論自由，有網民重複有關字句，帖文被刪。

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特朗普要求開槍鎮壓的的爭議帖文發表後，旋即被twitter標明為煽動暴力言論，Facebook則沒有行動。創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）堅持不審查特朗普言論，強調要讓人發聲，尊重言論自由。有員工就此表達不滿，後來被解僱。

事件曝光後，Facebook隨即將有關用戶帖文解封，Facebook聲稱是錯誤刪除，但未有解釋出錯來龍去脈。

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責任編輯：文青青

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