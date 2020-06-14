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邱騰華：港美貿易互惠互利　傷害都是雙向的、沒有贏家

金融經濟 18:30 2020/06/14

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他形容，美國與香港的貿易關係屬互惠互利，任何風吹草動，包括傷害，均屬於雙向性，不會有贏家。

商務及經濟發展局局長邱騰華接受鳳凰衞視訪問時就「港區國安法」、美國對港制裁、香港經濟挑戰及危與機、5G發展、以及香港經濟前景及政府規劃等作分析。邱騰華表示，美國與香港的貿易關係屬互惠互利，任何風吹草動，包括傷害，均屬於雙向性，不會有贏家。他形容，「香港過去的兩年是最辛苦的時候……」

國家推國安法是實際需要

他續指，國家推國安法是憲制責任，出於憲制要求，也是實際需要。《基本法》第二十三條未立法存在憲法空隙，另外投資者亦重視社會的穩定及安全，相信立法能夠為投資者帶來信心和安穩。

對於美國揚言制裁香港，他認為，個別國家無論是限制別人到當地提供服務，或限制自己的企業到其他國家或城市服務，一定會令自身經濟條件轉差。轉差。而香港是服務整個地區、跨時區的業務，中外本地國家投資者均息息相關。

邱騰華稱美國與香港的貿易關係屬互惠互利，並形容兩地在高端專業服務業更是「你中有我，我中有你」。他舉例，在金融方面，香港與紐約及倫敦是連成一體，任何風吹草動，包括傷害，都屬於雙向性；任何改變這些重要的金融區域運作，都是三輸局面，沒有贏家。

經濟挑戰多 但危中有機

談到香港旅遊和經濟時，邱騰華坦言，相信疫情過後，很多旅遊行為和方式，可能都會轉變。例如海洋公園，他指需要挖掘做得好的地方，如優於其他公園的條件、或保育教育方面等。此外，在應付疫情的過程中，也累積了很多實際的經驗，譬如將會展改為網上展覽等，利用自身經驗和帶來的上季，可作為未來的推廣底氣，當局會善用疫情危機當中發掘出來的商機。

另外，邱騰華表示，在疫情間，透過「低接觸經濟」的新經濟模式，本港仍可維持很多商務活動正常進行，金融服務基本上是受影響最少的。

他舉例，本港的5G已經投入服務，不僅是通訊方面，還是透過電子化和科技，用所謂的「低接觸」的方式，高效的高連接方式，將香港和世界的貿易夥伴連成一體。而有危就有機，香港要把握疫情帶來的商機，繼續推動智慧城市的發展。

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