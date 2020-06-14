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內地炒家敗走　劈價蝕讓急增

股樓投資 18:28 2020/06/14

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雖然樓價見底回升，各區也現高價成交，惟最近一個月，仍有零星蝕讓，主要與內地炒客有關。舉例說，市場消息指，何文田天鑄6座高層A室，實用面積2,018平方呎，早前減價412萬元，終以8,388萬元售出。據了解，原業主為內地炒家，買入上述豪宅5年，帳面蝕949萬元，若連稅及佣金計，實質蝕逾千萬。

除了豪宅，就連向來抗跌的港島盤，也有內地客蝕讓。市場消息指，銅鑼灣瑆華高層B室，實用面積383平方呎，早前以985萬元易手。據悉，原業主為內地人，持貨約9年，帳面蝕約405萬元，若連稅及佣金計，料輸約470萬元。

值得留意得是，除了蝕讓，部分內地客周轉不靈，開始斷供，終致單位淪為銀主盤。市場消息指，柏傲山3座低層B室，實用面積735平方呎，最近淪為銀主盤。據了解，原業主姓許，於2014年至2018年間，與太太購入多間豪宅，惟目前已有3個單位淪為銀主盤。

有按揭專家說，部分內地炒家鍾情豪宅，皆因價格貴，可向財務公司加按，套現大量現金投資，惟一屋多按，始終不是好事，若最後還不了錢，物業也會淪為銀主盤。

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撰文 : 柳家平

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