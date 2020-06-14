  • 26°C
香港時間 : 2020614日 (日) 19:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】陳茂波：6月底前完成登記　劃一在7月8日起收款

金融經濟 18:11 2020/06/14

分享：

財政司司長陳茂波提醒，市民只需在6月21日至30日期間成功登記，即可同步在7月8日起收到款項，毋須急於在首天登記。

政府1萬元「現金發放計劃」將於父親節（6月21日）開始接受登記，多間銀行已趁機推出優惠。財政司司長陳茂波提醒，市民凡在6月21日至30日期間成功登記，即可同步在7月8日起收到款項，「毋須急於在首日登記」，並重申網上登記不受年齡分批限制

陳茂波指，預計登記首日是系統最繁忙的時段，但其實凡是30日前成功登記，均可於7月8日起收款。即使在7月1日或之後登記，亦只需約1星期即可收款。

今次派錢分別有電子登記及書面登記渠道，由於後者牽涉人手處理程序及行政手續，政府須按市民年紀分批接受登記，但網上登記則不受此限。

登記方式1：電子登記

市民在選定的收款銀行進行電子登記，只須填上身份證號碼首四個字母或數字、手機號碼及收款的戶口號碼3項資料即可。

若市民本身已是有關銀行的網上服務用戶的話，手續將更為簡便。在登入網上銀行系統後，只須填寫2項資料，即手機號碼及選擇收款的個人戶口。

登記方式2：書面登記

領取支票的巿民可向香港郵政遞交登記表格。表格可經香港郵政網頁、郵寄或親身交回郵政局，並在收到通知後，親身到自選的郵政局取票。

另外，選擇銀行收款的市民如不欲經網上登記，也可填寫書面表格，交到所屬的銀行。這些書面表格將於周一（15日）開始上載到計劃網頁及在指定的地點派發。

相關文章：

【香港經濟】陳茂波警告5月份失業率　「很大機會超09年海嘯最差」

【定期存款】政府派錢1萬尋穩陣投資 一表睇清低門檻高息港元定存

【派錢1萬元】新客經中銀領取1萬 可享4.3%港元定存

【派錢1萬元】滙豐手機開戶首兩月10厘存息　登記現金派發計劃自動抽獎

【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠

經濟 疫情 經濟狀況 新冠肺炎疫情 網上服務 陳茂波 財政司 香港郵政 銀行 父親節

上一篇文章

【航空告急】中國民航局首發「熔斷指令」 南航孟加拉航綫禁飛4周

下一篇文章

【香港經濟】陳茂波警告5月份失業率　「很大機會超09年海嘯最差」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

網易搬逾半股份來港　「全託」滙豐證券戶口
網易搬逾半股份來港　「全託」滙豐證券戶口
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
海洋公園27日前網上預約名額已滿　下周二推新一輪預約日子
海洋公園27日前網上預約名額已滿　下周二推新一輪預約日子
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）