【派錢1萬】陳茂波：6月底前完成登記　劃一在7月8日起收款

▲ 財政司司長陳茂波提醒，市民只需在6月21日至30日期間成功登記，即可同步在7月8日起收到款項，毋須急於在首天登記。

政府1萬元「現金發放計劃」將於父親節（6月21日）開始接受登記，多間銀行已趁機推出優惠。財政司司長陳茂波提醒，市民凡在6月21日至30日期間成功登記，即可同步在7月8日起收到款項，「毋須急於在首日登記」，並重申網上登記不受年齡分批限制。

陳茂波指，預計登記首日是系統最繁忙的時段，但其實凡是30日前成功登記，均可於7月8日起收款。即使在7月1日或之後登記，亦只需約1星期即可收款。

今次派錢分別有電子登記及書面登記渠道，由於後者牽涉人手處理程序及行政手續，政府須按市民年紀分批接受登記，但網上登記則不受此限。

登記方式1：電子登記

市民在選定的收款銀行進行電子登記，只須填上身份證號碼首四個字母或數字、手機號碼及收款的戶口號碼3項資料即可。

若市民本身已是有關銀行的網上服務用戶的話，手續將更為簡便。在登入網上銀行系統後，只須填寫2項資料，即手機號碼及選擇收款的個人戶口。

登記方式2：書面登記

想 領取支票 的巿民可向香港郵政遞交登記表格。表格可經香港郵政網頁、郵寄或親身交回郵政局，並在收到通知後，親身到自選的郵政局取票。

另外， 選擇銀行收款 的市民如不欲經網上登記，也可填寫書面表格，交到所屬的銀行。這些書面表格將於周一（15日）開始上載到計劃網頁及在指定的地點派發。

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