【中國5G】內地5G增速疑有水份　沒5G手機仍可算為5G用戶

▲ 據工信部的數據，中國5G用戶數字在4月增長逾700萬，平均日增23萬。有業界人士亦承認，相應網路覆蓋有待完善與5G手機普及情況，用戶推廣速度「有些快」。(圖片來源: 法迎社)

內地5G用戶數目正快速增長，但有內地傳媒報道，電訊營運商推出具捆綁性質的服務計劃，就算用戶本身只需接入4G網絡，無意使用5G服務，仍需激活提供的5G卡才可享用其他服務，換言之客戶就算並未擁用5G手機，仍可被視為5G服務用戶。

據內地《經濟觀察網》報道，有北京聯通的客戶向該媒體表示，2月時申辦一款包含寬頻服務與5G移動服務的計劃，他因不打算購買5G手機，因此未啟動該張5G卡。至6月初，他的寬頻服務被聯通暫停，並被要求啟動5G卡才可重啟服務。雖然有關規則已在官網解釋，但該顧客認為，用戶沒有意願下，營運商不應強行要求，而對方亦沒有提供降級服務方案。

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5千萬5G套餐用戶 僅2千萬部裝置連網

該報道引述工信部的數據，中國5G用戶數字在4月增長逾700萬，平均日增23萬。有業界人士亦承認，相應網路覆蓋有待完善與5G手機普及情況，用戶推廣速度「有些快」。更值留意的是，官方數據的5G套餐用戶，截至3月已錄逾5000萬，但同期僅逾2000萬部5G終端用相關設備接入5G網絡。換言之，有很多用戶未更換5G手機，但統計上已成為了5G用戶。

責任編輯: 周俊霖