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英首相約翰遜 譴責種族主義暴行

環球社會熱點 17:51 2020/06/14

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英國首相約翰遜在網上發文譴責種族主義暴行。

美國反種族歧視示威浪潮席捲歐洲多國，英國、法國的示威均演變成警民衝突。英國首相約翰遜在網上發文譴責種族主義暴行。

英國多個城市有民眾舉行反種族歧視的示威，倫敦有示威者與激進右翼分子衝突，有人向警員投擲玻璃樽、煙霧彈及燃點火種，警方施放催淚彈驅散。警方表示，目前已因暴力衝突和侮辱警員拘捕超過100人，有6名警員受輕傷。

【美國示威】再有黑人死於警察手下 示威者縱火燒快餐店抗議

【美國示威】紐約州長簽改革警隊法案 禁警鎖喉制服疑犯

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）在Twitter表示：

「激進右翼分子在倫敦中心引發暴力和衝突，是非常顯而易見的。我請求民眾遠離（衝突）。」（“It is clear that far-right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away.”）

法國警方抗議被禁用「鎖喉」逮捕疑犯

約翰遜批評塗污邱吉爾銅像做法荒謬可恥

首相約翰遜在社交網站Twitter譴責事件，指集會被暴力破壞，並表示種族主義暴行（ “racist thuggery”）在英國無容身之所：

「種族主義暴行在我們的街道上無容身之所。任何襲擊警察的人將受法律制裁。」（“Racist thuggery has no place on our streets. Anyone attacking our police will be met with the full force of the law.”）

社交網絡流傳照片顯示，有人在2017年殉職警員Keith Palmer的紀念碑上便溺，英國警方已拘捕相關人士調查。

記者：葉芷樺
 

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