英國約翰遜譴責種族主義暴行

美國反種族歧視示威浪潮席捲歐洲多國,英國、法國的示威均演變成警民衝突。英國首相約翰遜在網上發文譴責種族主義暴行。

英國多個城市有民眾舉行反種族歧視的示威,倫敦有示威者與激進右翼分子衝突,有人向警員投擲玻璃樽、煙霧彈及燃點火種,警方施放催淚彈驅散。警方表示,目前已因暴力衝突和侮辱警員拘捕超過100人,有6名警員受輕傷。

倫敦市長簡世德(Sadiq Khan)在Twitter表示:

「激進右翼分子在倫敦中心引發暴力和衝突,是非常顯而易見的。我請求民眾遠離(衝突)。」(“It is clear that far-right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away.”)

約翰遜批評塗污邱吉爾銅像做法荒謬可恥

首相約翰遜在社交網站Twitter譴責事件,指集會被暴力破壞,並表示種族主義暴行( “racist thuggery”)在英國無容身之所:

「種族主義暴行在我們的街道上無容身之所。任何襲擊警察的人將受法律制裁。」(“Racist thuggery has no place on our streets. Anyone attacking our police will be met with the full force of the law.”)