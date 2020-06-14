英國約翰遜譴責種族主義暴行

▲ 英國首相約翰遜在網上發文譴責種族主義暴行。

美國反種族歧視示威浪潮席捲歐洲多國，英國、法國的示威均演變成警民衝突。英國首相約翰遜在網上發文譴責種族主義暴行。

英國多個城市有民眾舉行反種族歧視的示威，倫敦有示威者與激進右翼分子衝突，有人向警員投擲玻璃樽、煙霧彈及燃點火種，警方施放催淚彈驅散。警方表示，目前已因暴力衝突和侮辱警員拘捕超過100人，有6名警員受輕傷。

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倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）在Twitter表示：

「激進右翼分子在倫敦中心引發暴力和衝突，是非常顯而易見的。我請求民眾遠離（衝突）。」（“It is clear that far-right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away.”）

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首相約翰遜在社交網站Twitter譴責事件，指集會被暴力破壞，並表示種族主義暴行（ “racist thuggery”）在英國無容身之所：

「種族主義暴行在我們的街道上無容身之所。任何襲擊警察的人將受法律制裁。」（“Racist thuggery has no place on our streets. Anyone attacking our police will be met with the full force of the law.”）

社交網絡流傳照片顯示，有人在2017年殉職警員Keith Palmer的紀念碑上便溺，英國警方已拘捕相關人士調查。

記者：葉芷樺

